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В Амстердаме состоятся слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

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Происшествия В управлении строительной политики Воронежа идут следственные действия Правоохранители проводят следственные действия в управлении строительной политики администрации Воронежа, а также департаменте строительной политики Воронежской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.