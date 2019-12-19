Общество
ТАССВ Амурской области 31 декабря объявят выходным днем
Власти Амурской области сделают 31 декабря выходным днем, сообщил на своей официальной странице в Instagram губернатор региона Василий Орлов.
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Несколько тысяч человек успело высказаться по этому поводу. Итог - 95 процентов за перенос. Так что как обещали, учтем мнение большинства и перенесем выходной день. Сегодня подпишу соответствующие документы.
— Василий Орлов, российский политикИнтерфакс - Россия вчера в 21:12
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