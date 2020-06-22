Общество

REGNUMREGNUMВ Амурской области выявили 1399 носителей коронавируса

Самый высокий показатель в Ивановском районе — 6,0, в столице региона Благовещенске — 1,8, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве. На 22 июня в Амурской области выявили 1399 случаев заражения коронавирусом.
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