Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона.
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В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом

РИА Новости02:36

В Амурской области плюс три заболевших коронавирусом: для Свободного готовят особые карантинные меры

АСН2401:59

Первый случай COVID-19 выявили в Свободном — въезд в город ограничат

ИА Порт Амур02:06

В Свободном первый случай коронавируса: въезд в город разрешат только по прописке

Амурская правда02:02

Уже 28! В Амурской области выявили еще три случая заражения COVID-19

ГТРК Амур02:13

Первый случай коронавируса зарегистрировали в Свободном

Телепорт02:09

Два новых случая COVID-19 выявлены в Амурской области

Амур.инфовчера в 03:41
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Общество

Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости вчера в 09:19
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Гаджеты

Яндекс.Маркет спрогнозировал лучшее время для покупки нового iPhone SE

По мнению экспертов Яндекс.Маркета, у нового iPhone SE есть все шансы вытеснить iPhone Xr с рынка.
3DNews 02:00
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Общество

52 новых случая коронавируса выявили в Тульской области

Оперштаб сообщил о новых случаях заражения COVID-19 и выздоровления в Тульской области на 22 апреля.
Kursk.com 22 апреля в 05:05
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Происшествия

В Одессе вспыхнул пожар на территории мужского монастыря УПЦ

Пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря Украинской православной церкви произошел в ночь на пятницу в Одессе, сообщила пресс-служба областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 03:24
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Политика

Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство

Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
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Общество

СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
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Шоу-бизнес

Кайли Дженнер показалась без макияжа

Предпринимательница Кайли Дженнер вышла на улицу без макияжа. Ее фотографии попали в сеть и поразили поклонников.
Peterburg2.ru 22 апреля в 15:53
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Общество

В Совфеде допустили продление режима самоизоляции на май

В России с учетом ситуации по коронавирусу режим самоизоляции может быть продлен на май.
РБК 06:07
20
Недвижимость

В России утверждена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Документ опубликован на сайте правительства.
Русская Планета вчера в 16:52
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Здоровье

Еще 94 случая коронавируса подтверждено в Нижегородской области

94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области на 24 апреля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 03:53
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Общество

Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.
РИА Новости 05:17
52
Происшествия

Таксист в Москве избил пассажирку после того, как не смог считать код на ее пропуске

Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил пассажирку, потому что не смог с помощью приложения считать код на ее пропуске.
ТАСС 05:13
23
Общество

Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России

Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
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Здоровье

В Тверской области выявлено 27 новых случаев заболевания коронавирусом

Как сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, в Тверской области на сегодняшний день подтверждено 27 новых случаев заболевания.
Все о Твери и Тверской области 22 апреля в 04:10
69
Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
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Общество

В Петербурге 38 отраслей бизнеса получат арендные каникулы

В Санкт-Петербурге увеличен список предприятий, которые получат арендные каникулы.
Санкт-Петербургские ведомости 05:59
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы

Концертный директор певицы Надежды Бабкиной, которая проходит лечение от двусторонней пневмонии, Сергей Горох рассказал, что разговаривал с исполнительницей.
iReactor 02:31
25
Здоровье

В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ

Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости вчера в 05:24
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Политика

Бывший президент Абхазии стал премьер-министром страны

Новым премьер-министром Абхазии стал бывший глава страны Александр Анкваб.
Известия 05:45
Авто

Из России ушел самый дешевый в мире автомобиль

CarsWeek.ru 05:44
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Общество

В некоторых городах Свердловской области введут пропускной режим

Пропускной режим в Свердловской области введут только в некоторых городах, где наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
Газета.Ru 05:57
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Финансы

ЦБ примет решение о ключевой ставке

Москва, 24 апреля 2020, 09:25 — REGNUM Сегодня, 24 апреля, ЦБ примет решение о ключевой ставке, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:25
Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
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Шоу-бизнес

Марат Башаров опубликовал видео скандала с бывшей женой

Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в инстаграме видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.
РИА Новости вчера в 10:21
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Здоровье

В Челябинской области коронавирусом заболели еще 72 человека

Общее число заболевших составляет уже 82 человека.
Губерния (г. Челябинск) 04:05
89
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
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Здоровье

В Алтайском крае умер первый больной коронавирусом

В регионе зафиксирована первая смерть человека, зараженного коронавирусом, — сообщает «ТОЛК».
Московский Комсомолец 03:23
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Общество

Глава Подмосковья призвал готовиться к «еще более сложному периоду»

Ситуация с эпидемией коронавируса может стать еще более сложной, о чем предупредил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с главными врачами подмосковных медицинских учреждений.
Московский Комсомолец вчера в 11:15
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Политика

Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму

Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском вчера в 10:25
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 05:04
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