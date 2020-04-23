Коронавирус
РИА НовостиВ Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 06:22, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости вчера в 09:19
Гаджеты
Яндекс.Маркет спрогнозировал лучшее время для покупки нового iPhone SE
По мнению экспертов Яндекс.Маркета, у нового iPhone SE есть все шансы вытеснить iPhone Xr с рынка.
3DNews 02:00
Общество
52 новых случая коронавируса выявили в Тульской области
Оперштаб сообщил о новых случаях заражения COVID-19 и выздоровления в Тульской области на 22 апреля.
Kursk.com 22 апреля в 05:05
Происшествия
В Одессе вспыхнул пожар на территории мужского монастыря УПЦ
Пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря Украинской православной церкви произошел в ночь на пятницу в Одессе, сообщила пресс-служба областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 03:24
Политика
Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство
Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер показалась без макияжа
Предпринимательница Кайли Дженнер вышла на улицу без макияжа. Ее фотографии попали в сеть и поразили поклонников.
Peterburg2.ru 22 апреля в 15:53
Общество
В Совфеде допустили продление режима самоизоляции на май
В России с учетом ситуации по коронавирусу режим самоизоляции может быть продлен на май.
РБК 06:07
Недвижимость
В России утверждена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Документ опубликован на сайте правительства.
Русская Планета вчера в 16:52
Здоровье
Еще 94 случая коронавируса подтверждено в Нижегородской области
94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области на 24 апреля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 03:53
Общество
Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.
РИА Новости 05:17
Происшествия
Таксист в Москве избил пассажирку после того, как не смог считать код на ее пропуске
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил пассажирку, потому что не смог с помощью приложения считать код на ее пропуске.
ТАСС 05:13
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
Здоровье
В Тверской области выявлено 27 новых случаев заболевания коронавирусом
Как сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, в Тверской области на сегодняшний день подтверждено 27 новых случаев заболевания.
Все о Твери и Тверской области 22 апреля в 04:10
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Общество
В Петербурге 38 отраслей бизнеса получат арендные каникулы
В Санкт-Петербурге увеличен список предприятий, которые получат арендные каникулы.
Санкт-Петербургские ведомости 05:59
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы
Концертный директор певицы Надежды Бабкиной, которая проходит лечение от двусторонней пневмонии, Сергей Горох рассказал, что разговаривал с исполнительницей.
iReactor 02:31
Здоровье
В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости вчера в 05:24
Политика
Бывший президент Абхазии стал премьер-министром страны
Новым премьер-министром Абхазии стал бывший глава страны Александр Анкваб.
Известия 05:45
Авто
Из России ушел самый дешевый в мире автомобиль
CarsWeek.ru 05:44
Общество
В некоторых городах Свердловской области введут пропускной режим
Пропускной режим в Свердловской области введут только в некоторых городах, где наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
Газета.Ru 05:57
Финансы
ЦБ примет решение о ключевой ставке
Москва, 24 апреля 2020, 09:25 — REGNUM Сегодня, 24 апреля, ЦБ примет решение о ключевой ставке, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:25
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Шоу-бизнес
Марат Башаров опубликовал видео скандала с бывшей женой
Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в инстаграме видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.
РИА Новости вчера в 10:21
Здоровье
В Челябинской области коронавирусом заболели еще 72 человека
Общее число заболевших составляет уже 82 человека.
Губерния (г. Челябинск) 04:05
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Здоровье
В Алтайском крае умер первый больной коронавирусом
В регионе зафиксирована первая смерть человека, зараженного коронавирусом, — сообщает «ТОЛК».
Московский Комсомолец 03:23
Общество
Глава Подмосковья призвал готовиться к «еще более сложному периоду»
Ситуация с эпидемией коронавируса может стать еще более сложной, о чем предупредил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с главными врачами подмосковных медицинских учреждений.
Московский Комсомолец вчера в 11:15
Политика
Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму
Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском вчера в 10:25
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 05:04