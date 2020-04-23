Коронавирус
РИА НовостиВ Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона.
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Общество
В Италии за сутки от коронавируса вылечилось рекордное число пациентов
Число жертв коронавируса за сутки выросло на 464 пациента и составило более 25,5 тыс. человек.
Известия вчера в 12:37
Общество
Цифровые пропуска введут в 21 регионе
Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков во всех регионах Как сообщили в пресс-службе Минкомсвязи, работодатели смогут подать список сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков через личный кабинет юридического лица на Едином портале госуслуг.
Право.ру вчера в 02:18
Единоборства
Александр Емельяненко вслед за Кадыровым побрился налысо
Ранее боец Магомед Исмаилов записал обращение к Емельяненко, предложив ему побрить голову налысо вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
РЕН ТВ 22 апреля в 15:29
Здоровье
Медиков в Москве протестируют на наличие иммунитета к коронавирусу
Всех медицинских работников в столице протестируют на наличие иммунитета к Covid-19 с помощью экспресс-тестов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИАМО 02:33
Гаджеты
Российская версия Redmi Note 9 Pro получит чип NFC
Оригинальный Redmi Note 9 Pro не получил чип NFC - это часто бывает с китайскими бюджетниками, но в глобальной версии компания все же добавляет этот востребованный многими чип.
Ридус вчера в 18:19
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия вчера в 08:18
Музыка
The Rolling Stones выпустили посвященную пандемии коронавируса песню
Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню и клип на нее под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке").
Газета.Ru вчера в 20:15
Энергетика
Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
Здоровье
В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
Общество
Коронавирус на начальном этапе нельзя отличить от ОРВИ, заявила Ракова
Коронавирус на начальном этапе невозможно отличить от ОРВИ, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.
РИА Новости 02:34
Финансы
ЦБ примет решение о ключевой ставке
Москва, 24 апреля 2020, 09:25 — REGNUM Сегодня, 24 апреля, ЦБ примет решение о ключевой ставке, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:25
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших превысило 6 тысяч
Министерство здравоохранения Украины сообщило о 415 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в стране за последние сутки.
Свободная Пресса 21 апреля в 03:16
Здоровье
В Саратовской области поменяли министра здравоохранения
В Саратовской области сменили министра здравоохранения, должность Натальи Мазиной занял руководитель перинатального центра на ул. Рабочей Олег Костин.
Четвертая Власть 02:21
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Политика
Минэнерго США хочет ограничить импорт ядерного топлива из России
Импорт ядерного топлива из России угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов, следует из обнародованной стратегии Минэнерго США.
Российская газета 02:23
Политика
Совфед проанализирует закон о контрсанкциях
Закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» определяет список запретов, которые российские власти могут применять в ответ на санкции иностранных государств против России.
Коммерсантъ вчера в 18:27
Недвижимость
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости вчера в 15:40
Общество
Главврач больницы показал видео из коронавирусной реанимации в Москве
Известия вчера в 15:48
Общество
Минтруд рекомендовал закрыть на карантин интернаты и дома престарелых
Министерство труда рекомендовало закрыть на карантин все дома престарелых и психоневрологические интернаты по всей России, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты РФ Ольгу Баталину.
Полит.ру вчера в 08:13
Политика
Трамп сообщил о способности света убить коронавирус за минуту
Заразиться могли более 2,7 млн американцев - В Нью-Йорке 2,7 млн человек могли быть заражены коронавирусом.
Газета.Ru 01:36
Общество
Умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова
Автор рецепта и технологии изготовления легендарных советских конфет "Птичье молоко", почетный житель Владивостока Анна Чулкова умерла на 87-м году жизни.
ТАСС вчера в 23:54
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом
Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.
REGNUM вчера в 12:48
Интернет
«Яндекс» представил платформу для телевизоров со Smart TV
"Яндекс" выпустил мультимедиа-платформу для объединения эфирных каналов и функций Smart TV на базе ОС Android.
Народные новости вчера в 05:46
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
Армия и оружие
ТОФ рассчитывает получить фрегат «Маршал Шапошников» до конца года
Тихоокеанский флот планирует до конца этого года вернуть в свой состав прошедший модернизацию фрегат "Маршал Шапошников".
Военное обозрение 03:07
Общество
Коронавирус выявлен у 17% экипажа авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт»
Вашингтон, 24 апреля 2020, 09:10 — REGNUM Тестирование всех членов команды американского авианосца «Теодор Рузвельт» показало, что коронавирусом нового типа заражено 17% экипажа.
REGNUM 02:10
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Lenta.ru 22 апреля в 14:26
Общество
Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни
Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
Общество
Трамп предположил, что свет может убить коронавирус за минуту
Присутствовавший на брифинге президент США Дональд Трамп предположил, что если "тело [заразившегося] подвергнется мощному воздействию ультрафиолета либо света" или будет "доставлен свет внутрь тела через кожу", это "окажет дезинфицирующий эффект", а коронавирус "исчезнет за минуту".
ТАСС вчера в 20:30