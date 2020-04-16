Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Амурской области, сообщает правительство региона 16 апреля со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу. Согласно полученной информации, все заболевшие являются жителями Благовещенска и членами одной семьи.

В Амурской области выявлено три новых случая заболевания коронавирусом

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