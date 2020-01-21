Экономика
ИА Порт АмурВ Амурской области за год увеличилось число миллионеров
В Приамурье увеличилось количество миллионеров. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказали журналистам сотрудники Федеральной налоговой службы. По данным декларационной кампании в Амурской области за 2019 год, о доходе в размере от одного до 10 миллионов рублей отчитались 4 780 человек.
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Общество
Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы
В Китае суд приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13,5 годам тюремного заключения.
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли шесть человек
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в посёлке Причулымском Асиновского района погибли шесть человек.
Футбол
СМИ: Кокорин проведёт остаток сезона в «Сочи»
Форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин проведёт заключительную часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в клубе «Сочи».
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Армия и оружие
Российский подводный флот медленно умирает
Основную работу по-прежнему выполняют советские субмарины, а новейшие российские лодки строятся катастрофически медленно.
Шоу-бизнес
Брежнева показала фото после слухов о разводе с Меладзе
Российская певица Вера Брежнева впервые за долгое время выложила в Instagram совместную фотографию с мужем — продюсером Константином Меладзе.
Общество
В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.
Политика
Внесенные в Госдуму поправки в Конституцию меняют назначение министров
Предлагается внести в положения Конституции Российской Федерации, устанавливающие порядок назначения председателя правительства Российской Федерации, его заместителей, изменения, в соответствии с которыми кандидатуры для назначения на указанные должности назначаются президентом Российской Федерации после их утверждения Государственной думой.
Политика
Кадыров опроверг слухи о своей отставке
Происшествия
В Китае четвертый человек умер от нового коронавируса
Накануне, 20 января, в Южной Корее выявили первый случай заболевания новым коронавирусом, ранее распространявшимся только в Китае.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Шоу-бизнес
Дочь Пескова рассказала об отношениях с Навкой
Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Лиза рассказала, как ей удалось наладить отношения с третьей женой отца.
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер
Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Политика
Глава Чувашии извинился за призыв «мочить» журналистов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев принес извинения за призыв "мочить" отдельных журналистов.
Общество
Погода в Санкт-Петербурге побила температурный рекорд 1957 года
В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1957 года для 21 января.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
Здоровье
В России появились новые правила лечения по полису ОМС
С 1 января 2020 года в программе лечения по полису ОМС появились новые услуги и сократились сроки ожидания отдельных жизненно важных процедур и исследований.
Теннис
Мария Шарапова покидает Australian Open
Мария начинала турнир матчем с хорватской теннисисткой Донной Векич.
Здоровье
Региональный сосудистый центр заработал в Пятигорске
Региональный сосудистый центр заработал 20 января. Его создали в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Происшествия
На КАД образовалась 10-километровая пробка из-за массового ДТП
Внушительная пробка образовалась на КАД из-за массовой аварии сегодня утром.
Игры
Релиз Dying Light 2 перенесли на неопределенный срок
Экономика
«Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге
"Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта и таким образом не воспользовался преимущественным правом выкупа у банка доли в проекте.
Политика
Помпео заявил о работе над проектом смены власти в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты совместно с союзниками и партнерами в мировом масштабе строят планы смены режима в Венесуэле.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
Спорт
Российские ватерполисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Общество
Принц Гарри заявил, что глубоко опечален последствиями своего решения
Принц Гарри заявил, что испытывает глубокую печаль в связи с последствиями решения стать с актрисой Меган Маркл независимыми от королевской семьи.
Здоровье
Названы четыре распространенные привычки, провоцирующие рак
Немецкие медицинские специалисты определили и назвали некоторые другие возможные причины развития раковых заболеваний, о которых многие даже и не подозревают.
Космос
Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
Сам спутник-суперкомпьютер, по расчетам, должен иметь массу около 27 тонн, оснащен панелями солнечных батарей и радиационными теплообменниками.
Здоровье
В России отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
«На третьей неделе 2020 года в целом на территории России по-прежнему регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с недельными эпидемическими порогами, обусловленный в большей степени циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии», — приводит РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.