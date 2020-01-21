Экономика

ИА Порт АмурИА Порт АмурВ Амурской области за год увеличилось число миллионеров

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В Приамурье увеличилось количество миллионеров. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказали журналистам сотрудники Федеральной налоговой службы. По данным декларационной кампании в Амурской области за 2019 год, о доходе в размере от одного до 10 миллионов рублей отчитались 4 780 человек.
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