Экономика
Pravda.RuВ Приамурье увеличилось число миллионеров
Число миллионеров в прошлом году выросло в Приамурье в сравнении с 2018-м. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе местного управления ФНС.
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Происшествия
В Якутии стая собак напала на ребенка
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Игры
Sony снизила цену на PlayStation 4
По всей видимости Sony начала подготовку к переходу на консоль нового поколения и поэтому решила порадовать геймеров скидками, а именно снижением цены на PlayStation 4 Slim.
Общество
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки
Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.
Технологии
«Яндекс» научил умную колонку вызывать такси
Указывается, что функция доступна также в колонках Irbis A и Prestigio SmartMate.
Политика
Врачи рассказали, кто достоин стать новым главой Минздрава России
За и. о. главы Минздрава Веронику Скворцову проголосовали 1,5%. Всего в опросе приняли участие 2,235 тыс. человек.
Общество
Сбербанк рассказал о мощнейшей в своей истории DDOS-атаке
«2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDOS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка», — цитирует РИА Новости Кузнецова.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.
Происшествия
В Марий Эл при столкновении «скорой» с грузовиком погибли врачи
На 47 километре трассы Йошкар-Ола - Уржум скорая медицинская помощь УАЗ столкнулась с грузовой машиной. Авария унесла жизни трех человек.
Политика
Помпео рассказал о проекте по смене власти в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле — над отстранением от президентства действующего главы государства Николаса Мадуро.
Политика
Игорь Краснов станет генпрокурором вместо Юрия Чайки
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступать на форуме в Израиле
Президент Украины Владимир Зеленский не будет выступать на международном форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц, который пройдет в Израиле.
Происшествия
СМИ обвинили Нидерланды в сокрытии причин аварии Boeing в 2009 году
В феврале 2009 года самолет Boeing 737 компании Turkish Airlines упал в пригороде Амстердама.
Общество
Министр образования Украины не хочет рожать из-за низкой зарплаты
Низкая зарплата не позволяет министру образования и науки Украины Анне Новосад завести детей.
Общество
В Госдуме поддержали предложение запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее глава фракции "Единой России" Сергей Неверов сообщил "Известиям", что законопроект, предусматривавший отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ, могут внести на рассмотрение депутатов уже до конца февраля.
Шоу-бизнес
Плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой
Малыш появился на свет 18 января. 31-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм и ее супруг Джастин Эрвин стали родителями.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Футбол
Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»
Происшествия
Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках по делу об отмывании через ФБК
Мосгорсуд отменил 14 постановлений Басманного суда об обысках у соратников Алексея Навального по делу об отмывании через Фонд борьбы с коррупцией.
Теннис
Шарапова проиграла Векич в первом круге Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла представительнице Хорватии Донне Векич в первом круге Открытого чемпионата Австралии — Australian Open.
Технологии
МТС запустил в Антарктиде первую российскую сеть сотовой связи
МТС первым из российских мобильных операторов установил в Антарктиде базовую станцию сотовой связи.
Экономика
Онлайн-кинотеатр Okko удвоил выручку
Оборот онлайн-кинотеатра Okko по итогам 2019 года вырос на 96%, составив 4,9 млрд руб. с учетом НДС, пишет «Коммерсантъ».
Здоровье
Кубанские медики провели операцию по уникальной для ЮФО методике
Как писал интернет-портал «Кубань 24», кубанские врачи освоили новую методику лечения меланомы и вернули 45-летнему жителю Краснодарского края возможность вести активный образ жизни.
Общество
Суд отклонил многомиллионный иск Минобороны к морскому офицеру
Как пишет «Коммерсант», суд рассмотрел иск Минобороны к командиру разведывательного центра Подгурскому с третьей попытки.
Наука
В Сибири создают молодежные научные лаборатории
В 2019 году в Сибирском отделении РАН было создано 75 молодежных научных лабораторий.
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Томской области
В Томской области произошло возгорание деревянного одноэтажного строения.
Авто
Назвали автомобили, которые американцы не продают даже через 15 лет
Общество
Роспотребнадзор оценил вероятность распространения нового коронавируса
Ранее глава специальной комиссии экспертов государственного комитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань заявил, что подтверждённые случаи передачи нового типа коронавируса от человека к человека уже есть в Китае, также заражены 14 медиков.