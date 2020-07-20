Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ

В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области. Видео погрома ранее опубликовало региональное информационное агентство skaner28.
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с чего всё началось
Следствие задержало 11 наиболее активных участников погромов на объектах Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ), сообщила
 пресс-служба Следственного комитета (СК) по Амурской области.
РБКвчера в 13:42

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11 участников волнений на ГПЗ задержаны

Вести - Амурская областьвчера в 21:14

Задержаны 11 зачинщиков погромов на Амурском ГПЗ

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Задержаны участники погромов на амурском заводе

URA.Ruвчера в 11:46

Следователи задержали одиннадцать участников массовых беспорядков на АГПЗ

Амур.инфовчера в 09:51

Задержаны участники массовых беспорядков на стройплощадке Амурского ГПЗ

Зейские Огнивчера в 08:48

Участники массовых беспорядков на Амурском ГПЗ взяты под стражу

Телепортвчера в 20:04

МИД Узбекистана: Зачинщики беспорядков на строительстве АГПЗ должны понести наказание

Агентство нефтегазовой информации18 июля в 23:42
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Происшествия

В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса

В центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
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Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает немыслимой сейчас встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму, назвал условие, при котором она возможна.
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Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
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Россияне показали реальные фото и видео с пляжей «треснувшего как курорт» Сочи

В СМИ и соцсетях активно расходится видео переполненных пляжей курортов Краснодарского края с формулировкой: "Сочи скоро треснет как курорт".
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Общество

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В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Наука

Вакцина Оксфордского университета от коронавируса признана безопасной

Вакцина носит кодовое название AZD1222, из-за одной дозы число антител в организмах добровольцев подскочило в четыре раза, сообщает производитель вакцины AstraZeneca.
Городовой вчера в 12:38
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Общество

Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался в реанимации

С 1998 года стал известен широкой публике, как бессменный ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ.
U74.Ru 00:01
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Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
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Общество

В Петербурге могут исчезнуть армянские абрикосы

Из Санкт-Петербурга могут исчезнуть армянские абрикосы из-за Карабахского конфликта, передает АБН.
Санкт-Петербургские ведомости 03:14
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Политика

Врио губернатора Дегтярёв оценил обстановку в Хабаровском крае

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв выразил уверенность в том, что на улицы городов региона придут мир и согласие.
Life.ru 04:37
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Политика

В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit

Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 21:41
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Политика

Болтон: США не позволят России или Китаю создать военную базу в Венесуэле

Как пишет газета, Болтон утверждает, что Мадуро был готов бежать на Кубу 30 апреля 2019, однако, кубинцы этого не допустили.
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Общество

В России второй день подряд выявлено менее 6 тыс. заразившихся коронавирусом

Накануне прирост впервые с апреля составил менее 6 тыс. человек. Общее число заболевших достигло 783 328.
Коммерсантъ 03:48
Политика

Кадыров пригласил госсекретаря США в родовое село в Чечне

Оказывается, у американцев их очень много. Я до того испугался, что приехал в родовое селение Беной.
ТАСС 04:58
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Экономика

Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам

Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
REGNUM вчера в 10:35
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Общество

Петербург обошёл Москву в рейтинге регионов РФ по качеству жизни

Москва, 21 июля 2020, 11:04 — REGNUM Российские регионы — лидеры по качеству жизни населения названы рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
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Пригожин объяснил призыв Бузовой к легализации однополых браков

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Общество

Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год

В методике бюджетных ассигнаций, с которой ознакомился РБК, указано, что траты снизят на 5% в 2021-2023 годах.
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Наука

Инженеры разработали впервые не режущийся материал

Ученые создали искусственный материал, который практически невозможно разрезать.
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Здоровье

123 человека заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки

По информации Роспотребнадзора на вторник, 21 июля, за последние сутки еще у 123 человек на Дону подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:22
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Общество

В Петербурге откроют рестораны и торговые комплексы

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что вопрос открытия торговых комплексов и ресторанов нужно срочно урегулировать с Роспотребнадзором, так как городским властям "необходимо отстаивать интересы бизнеса".
Российская газета 04:56
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Энергетика

Цена нефти Brent превысила $44 впервые с 9 марта

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,85%, до $43,99 за баррель по состоянию на 11:44 мск.
РБК 04:47
Общество

В Краснодаре из-за ливня затруднено движение трамваев и троллейбусов

Движение общественного транспорта затруднено в Краснодаре из-за начавшегося рано утром ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.
ТАСС 02:38
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Космос

Ракета SpaceX вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX вывела на орбиту южнокорейский военный спутник Anasis-II.
Телеканал RTVI вчера в 20:46
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Политика

NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна

Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 19 июля в 04:22
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Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
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Происшествия

Генералу МВД Мельникову добавили обвинение в получении взятки

Следственный комитет утяжелил обвинение бывшему первому замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Александру Мельникову, арестованному по делу о мошенничестве на 100 млн руб. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 13:29
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Культура

Звезда «Интернов» уехал в Лондон и устроился официантом

Артист работал на стройке, после чего устроился официантом в ресторан ZIMA, пишет Starhit.
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Общество

Вишневский заявил о несостыковках в статистике смертности от COVID-19

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский заявил о несостыковках в статистике смертности от COVID-19 в Петербурге.
Питерские заметки 03:54
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
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