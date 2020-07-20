Происшествия
РИА НовостиВ Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области. Видео погрома ранее опубликовало региональное информационное агентство skaner28.
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с чего всё началось
Следствие задержало 11 наиболее активных участников погромов на объектах Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ), сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по Амурской области.РБКвчера в 13:42
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МИД Узбекистана: Зачинщики беспорядков на строительстве АГПЗ должны понести наказание
Агентство нефтегазовой информации18 июля в 23:42
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