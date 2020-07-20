Происшествия
РИА НовостиВ Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области. Видео погрома ранее опубликовало региональное информационное агентство skaner28.
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МИД Узбекистана: Зачинщики беспорядков на строительстве АГПЗ должны понести наказание
Агентство нефтегазовой информации18 июля в 23:42
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Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
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Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа
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Эрдоган посетил превращенный в мечеть собор Святой Софии
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При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат
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