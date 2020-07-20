с чего всё началось

В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области. Видео погрома ранее опубликовало региональное информационное агентство skaner28.

В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 3,6K

Шоу-бизнес Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон. 50

Общество Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов. 743

Политика Дочь Кадырова прокомментировала запрет на въезд в США Старшая дочь главы Чечни, руководитель модного дома Firdaws Айшат Кадырова выразила недоумение в связи с включением ее в американский черный список, заявив, что такое "и предположить не могла".

Авто Компания Toyota презентовала обновленный логотип В Toyota Motor Europe сообщили, что новая фирменная эмблема будет использоваться во всех бизнес-областях компании, а нынешняя версия логотипа пока будет задействоваться на автомобилях, которые выпускает компания. 26

Политика Луганск предъявил Украине ультиматум Кобцева заявила также, что Луганск предъявил ультиматум украинской стороне на последних переговорах в Минске. 3

Кино Утечка: опубликован алфавит Старшей речи из сериала The Witcher Лингвист Дэвид Петерсон, ранее создавший дотракийский язык для сериала «Игра Престолов», работал над Старшей речью из сериала The Witcher от Netflix.

Кино Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок Напомним, что изначально фильм должны были показать в кино 17 июля, но из-за коронавируса премьеру перенесли на 31 июля, а потом на 12 августа. 6

Происшествия Прогнавшие протестующих вооруженные супруги предстанут перед судом Супружеская пара из американского города Сент-Луис, штат Миссури, с оружием в руках прогнавшая протестующих от своего дома, предстанет перед судом. 1