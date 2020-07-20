с чего всё началось

В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области. Видео погрома ранее опубликовало региональное информационное агентство skaner28.

В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ

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