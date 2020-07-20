Происшествия
РИА НовостиВ Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области. Видео погрома ранее опубликовало региональное информационное агентство skaner28.
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МИД Узбекистана: Зачинщики беспорядков на строительстве АГПЗ должны понести наказание
Агентство нефтегазовой информации18 июля в 23:42
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1
В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1.
Piter.tv вчера в 03:45
Происшествия
В Москве полиция составила протоколы на танцевавших на МКАД
RT на русском 17:15
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Происшествия
Новокузнечане добиваются выплаты зарплаты через прокуратуру
Выплата заработной платы находится на контроле прокурора района.
КузПресс 21:00
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель с военным спутником Южной Кореи
Компании SpaceX 20 июля осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи Anasis-II для военных Южной Кореи.
Известия 18:16
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Игры
Sony может выпустить God of War на ПК в августе
Sony Computer Entertainment могут выпустить свой эксклюзив на PlayStation God of War на ПК.
Деловое.ТВ вчера в 14:52
Общество
Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года
Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru 09:55
Шоу-бизнес
Боря Левин из «Интернов» работает официантом в Лондоне
MedikForum.ru 20:13
Политика
Демократы внесли в сенат США резолюцию против участия России в G7
«Сегодняшняя резолюция ясно даёт понять, что сенат США будет против повторного принятия России, пока она не прекратит пагубные действия против Украины, наших союзников и Соединённых Штатов», — цитирует проект РИА Новости.
RT на русском 18:51
Общество
За границу увезла детей кандидат в президенты Белоруссии
Светлана Тихоновская, которая зарегистрировалась кандидатом в президенты Белоруссии, увезла детей за пределы страны, в Евросоюз.
ИнфоСМИ 13:20
Кино
Вышел трейлер музыкального фильма Бейонсе
Новый трейлер музыкального фильма американской певицы и актрисы Бейонсе «Black is king» появился на канале YouTube.
Культуромания 08:33
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились.
Paparazzi.ru 18 июля в 16:35
Происшествия
СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове
Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК 14:40
Авто
Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
Журнал "За рулем" назвал лучшие полноприводные автомобили с пробегом не дороже миллиона рублей. На первом месте расположилась Hyundai Creta.
РИА Новости 21:10
Здоровье
Ученый назвал число нулевых пациентов с коронавирусом в России
Число нулевых пациентов с коронавирусом в России может составлять 67 человек, каждый из которых провоцировал маленькую вспышку вируса, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
Известия 21:06
Происшествия
В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек
Чита, 20 июля 2020, 17:41 — REGNUM Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы.
REGNUM 10:41
Общество
Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный объявил о закрытии организации. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 09:32
Футбол
«Истанбул Башакшекир» впервые стал чемпионом Турции
«Истанбул Башакшекир» впервые в истории выиграл чемпионат Турции.
Матч ТВ вчера в 16:32
Общество
В Москве трансгендерную активистку арестовали на 14 суток и отправили в спецприемник для мужчин
Участницу одиночных пикетов у Госдумы против поправок в Семейный кодекс признали виновной в повторном нарушении правил проведения акции.
Эхо Москвы 21:07
Происшествия
Прогнавшие протестующих вооруженные супруги предстанут перед судом
Супружеская пара из американского города Сент-Луис, штат Миссури, с оружием в руках прогнавшая протестующих от своего дома, предстанет перед судом.
Lenta.ru 18:11
Политика
The New York Times предсказала новую коронавирусную катастрофу для США
Порядка 22 миллионов человек в США остались без работы из-за пандемии.
Новые Известия 04:34
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
Экспресс газета 05:53
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 17:42
Армия и оружие
В Северодвинске заложили две атомные подлодки проекта 885 «Ясень-М»
Предприятие «Севмаш» приступило к строительству двух подводных лодок «Воронеж» и «Владивосток», которые будут способны нести гиперзвуковое оружие.
Военное дело 11:22
Культура
Национальный театр танца Якутии получил спецприз XXIV Международного фольклорного фестиваля в Болгарии
Театр танца стал обладателем спецприза председателя оргкомитета, мэра муниципалитета Витоша Теодора Титкова.
Якутия Daily 08:57
Футбол
«Депортиво» вылетел в 3-й дивизион Испании
Впервые с сезона-1980/81 «Депортиво» опустился ниже второго дивизиона Испании.
Спорт-Экспресс 19:41
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия 21:19