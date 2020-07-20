Происшествия
РИА НовостиВ Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области. Видео погрома ранее опубликовало региональное информационное агентство skaner28.
Читать в источнике
Оценить97
Подробнее о событии
Показать все источники
МИД Узбекистана: Зачинщики беспорядков на строительстве АГПЗ должны понести наказание
Агентство нефтегазовой информации18 июля в 23:42
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 23:06, Ашберн
Армия и оружие
Для самолетов семейства Су разработают двигатель по заказу Минобороны
Ведомости 21:21
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 18:02
Общество
Ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России — Handelsblatt
В России находится бежавший из Евросоюза бывший топ-менеджер немецкой компании «Wirecard» Ян Марсалек, 20 июля сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники.
ИА Красная Весна 04:59
Здоровье
Медик рассказал, кому лучше отказаться от походов в солярий
Загар в солярии позволяет получить не только «отпускной» бронзовый цвет кожи, но и серьезные проблемы со здоровьем.
Mockva.ru 21:53
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Общество
Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты по версии Forbes
Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.
ТАСС 20:53
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Футбол
«Тинькофф Банк»: не нравится РПЛ – смотрите другой чемпионат
«Не нравится — смотрите другой чемпионат», — ответил аккаунт «Тинькофф» в комментариях. Позже этот пост пресс-службы банка был удален.
Metaratings 12:52
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
Правительство России планирует продлить детские пособии до августа месяца текущего года.
Лезги газет 17:58
Общество
Новые штрафы и тарифы для автомобилистов вступят в силу в РФ с августа
Нововведения ждут российских водителей в августе этого года. С начала месяца появится новый штраф.
iReactor 05:16
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия 21:19
Общество
Население Украины в 2020 году сократилось почти на 117 тысяч человек
Численность населения Украины в период с января по май 2020 года сократилась более чем на 116 тысяч человек, сообщила в понедельник Государственная служба статистики.
РИА Новости 17:39
Футбол
Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.
RT на русском 10:51
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 12:17
Общество
Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год
Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:31
Общество
Кандидат в президенты Белоруссии вывезла детей за границу
Минск, 20 июля 2020, 14:57 — REGNUM Зарегистрированная кандидатом в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вывезла детей в Евросоюз.
REGNUM 07:57
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Общество
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19.
Lenta.ru 20:20
Религия
Чертановский храм отметит День памяти Крестителя Руси
На Варшавке. Чертаново Северное 08:52
Армия и оружие
При ракетной атаке на Дамаск пострадали семь сирийских военных
Российская газета 17:25
Общество
В работе WhatsApp произошел глобальный сбой
Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с проблемами в работе мессенджера, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов.
РИА Новости 22:05
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС 15:13
Шоу-бизнес
Плющенко запретил Рудковской посещать салоны красоты
Плющенко запретил супруге ходить в салоны красоты и фитнес-клубы, чтобы она содержала в чистоте дом и готовила пищу.
ProstoProSport 13:39
Общество
Экспертиза подтвердила подлинность останков семьи Романовых
Заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов рассказал, что историко-архивная экспертиза, которую провели в рамках расследования убийства семьи Романовых, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 18:48
Спорт
С шестом через границу. Из России сбежал легкоатлет-рекордсмен
Бардак в российской легкой атлетике привёл к первому официальному побегу спортсмена в другую страну.
Аргументы и Факты вчера в 19:52
Происшествия
МИД подтвердил похищение семерых россиян с танкера в Гвинейском заливе
МИД РФ в своем сообщении подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе, пираты пока не выдвигали требований.
РИА Новости 13:35
Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31