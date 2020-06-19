Коронавирус
RuNews24.ruВ Амурской области зарегистрировано семь смертей от коронавируса
За неделю количество выявленных зараженных в области возросло в 1,4 раза. По темпу роста заболеваемости Амурская область занимает второе место среди субъектов ДФО. Наибольший скачок наблюдается в Сахалинской области, количество выявленных случаев выросло в 1,6 раза.
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Седьмой случай смерти от коронавируса подтвержден в Амурской области
Вести - Амурская область18 июня в 21:20
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Игрок в Dota 2 обнаружил баг, который ломает счётчик золота.
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Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
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Выставка с проектами обновления Черемушек открывается завтра
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Сотрудники полиции оставляют на ночь в отделе полиции издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова по статье о мелком хулиганстве, сообщил "Интерфаксу" адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс 17:42
Общество
Выйти на пенсию раньше срока смогут россияне
Раньше установленного срока смогут выйти на пенсию граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
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Наука
В Японии научились опылять растения с помощью мыльных пузырей
Инженерам из Японии Си Янгу и Эйджиро Мияко удалось разработать технологию, благодаря которой растения опыляются мыльными пузырями.
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В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико
Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
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На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску
«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
РБК вчера в 23:33
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В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru 11:10
Авто
С 1 июля российских водителей ждет три нововведения
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Нократ вчера в 00:13
Общество
Три детсада закрывают в Южно-Сахалинске
Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции закрыты также детские сады №25 и №45.
Сахалин.Инфо вчера в 22:55
Культура
Актеры Якутии прочитали отрывки Конституции на якутском языке
Актеры театра и кино республики записали видеоролики, в которых зачитали выдержки из основного закона страны на двух языках – якутском и русском передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на региональный Минкульт.
Якутия 24 20:54
Авто
Назвали 5 секретных кнопок автомобиля, о которых многие не знают
Многие автолюбители пользуется в салоне стандартным набором управляющих кнопок, при этом в современной машине присутствуют и редко использующиеся клавиши.
Тарантас Ньюс 11:21
Здоровье
Доктор Мясников назвал снижающие холестерин продукты
Известный телеведущий и врач Александр Мясников перечислил продукты, которые способны снизить уровень холестерина в организме.
Аргументы недели 06:33
Экономика
В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний
Самым состоятельным людям (обладателям состояний объемом более 100 млн долларов) в России принадлежит примерно в четыре раза большая доля средств, чем в среднем по миру - 40%.
Российская газета 17:10
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск.
Газета.Ru 19 июня в 09:48
Культура
Федор Добронравов объяснил свой уход из Театра сатиры
Актер Федор Добронравов заявил, что просто устал, так как проработал в Театре Сатиры 16 лет.
Rambler News Service 07:42
Общество
День памяти и скорби отмечают 22 июня
79 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Эта дата названа Днем памяти и скорби.
Телепорт 19:35
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
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Простой популярный продукт поможет снизить сахар в крови
Медики считают, что яблоки позволяют контролировать уровень сахара в крови людей, но для этого фрукт лучше всего включать в рацион регулярно.
ToDay News Ufa 12:35
Экономика
Госдолг Великобритании впервые за полвека превысил объем ВВП страны
Госдолг Великобритании в мае увеличился до 1,95 трлн фунтов стерлингов ($2,42 млрд), что равняется 100,9% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.
Известия 19 июня в 07:32
Общество
В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня
Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
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Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК вчера в 06:29
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Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском 18:12
Музыка
BTS покорили рекорд Майкла Джексона
На минувшей неделе k-pop группа поставила новый рекорд в музыкальном японском чарте Oricon.
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Общество
Еще три человека умерли от ковида в Приморье: данные на 22 июня
По данным на 22 июня, в крае всего выявлено 3643 случаев COVID-19. С начала эпидемии выздоровели 2102 человека.
ВЕСТИ: Приморье 20:46
Армия и оружие
Труба для имитации атомных взрывов появится в России
В 12-м ЦНИИ ведется работа над трубой, которая позволит создавать имитацию взрывов ядерных бомб для испытания военной техники.
Live24 08:34