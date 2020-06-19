За неделю количество выявленных зараженных в области возросло в 1,4 раза. По темпу роста заболеваемости Амурская область занимает второе место среди субъектов ДФО. Наибольший скачок наблюдается в Сахалинской области, количество выявленных случаев выросло в 1,6 раза.

В Амурской области зарегистрировано семь смертей от коронавируса

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