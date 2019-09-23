Девять сотрудников полиции в Краснодарском крае подверглись различным видам дисциплинарного наказания - от выговоров до увольнения за принуждение 17-летней спортсменки к сексуальным действиям в поселке Витязево в Анапе. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

с чего всё началось

11 полицейских в Краснодарском крае понесли наказание после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера. Об этом сообщили в понедельник, 23 сентября, в пресс-службе краевого ГУ МВД.

В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки

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