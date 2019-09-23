Происшествия

Газета.RuГазета.Ru11 полицейских наказаны по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе

В Анапе в общей сложности 11 полицейских освобождены от должности и уволены из-за дела об изнасиловании сотрудниками патрульно-постовой службы полиции 17-летней волейболистки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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На Кубани девять полицейских наказаны за принуждение 17-летней к сексуальным действиям

Девять сотрудников полиции в Краснодарском крае подверглись различным видам дисциплинарного наказания - от выговоров до увольнения за принуждение 17-летней спортсменки к сексуальным действиям в поселке Витязево в Анапе. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ТАСС07:25

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В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки

РИА Новости08:39

На Кубани девять полицейских наказаны за принуждение 17-летней к сексуальным действиям

ТАСС07:25

После изнасилования волейболистки в Анапе наказали 11 полицейских

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Секс с полицейскими: после скандала с участием 17-летней спортсменки на пляже в Краснодарском крае наказаны 11 сотрудников МВД

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После изнасилования волейболистки полицейскими в Анапе наказали 11 сотрудников МВД

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Последствия изнасилования в Анапе затронули 11 полицейских

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Бой между мексиканцем Яиром Родригесом и американцем Джереми Стивенсом возглавил шоу UFC Fight Night 159 в Мехико.
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Сенатор осудил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сделал заявление, касающееся обсуждения президентом США Дональдом Трампом и лидером Польши Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает RT.
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