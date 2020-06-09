Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Читать в источнике
Комментировать63

Подробнее о событии

Полицейских из Анапы, принудивших несовершеннолетнюю к сексу, отправили в колонию-поселение

Югополис07:47

Стал известен вердикт по делу об изнасиловании полицейскими 17-летней волейболистки в Анапе

Блокнот Краснодар08:19

В Анапе экс-полицейские получили сроки за секс с 17-летней волейболисткой

Кубань 2407:56

Кубанских экс-полицейских осудили за принуждение несовершеннолетней к сексу

Взгляд.ру08:54

На Кубани осудили полицейских, которые хотели изнасиловать несовершеннолетнюю

Россия.Кубань07:36

Экс-полицейских, склонивших к сексу 17-летнюю волейболистку в Анапе, осудили

КП - Кубань07:35

Оглашен приговор по громкому делу о сексе полицейских с 17-летней волейболисткой в Анапе

Кубанские новости07:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 10:14, Ашберн
Происшествия

Михаила Ефремова повезли на допрос

Интерфакс 09:42
134
Происшествия

В крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя

По информации Baza, экспертиза обнаружила в крови у известного артиста 2,1 промилле алкоголя, которую можно получить, например, если выпить примерно бутылку водки.
Росбалт 07:12
3
Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM 09:39
28
Политика

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

РИА Новости 05:04
505
Кино

Сиквел «Человека-паука: Через вселенные» запущен в производство

Киноафиша России 04:30
Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
701
Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
126
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова

Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ 08:09
28
Происшествия

Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с Ефремовым

Иван Охлобыстин прокомментировал смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова – своего лучшего друга и крестного отца первого ребенка.
Московский Комсомолец 09:31
Общество

Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России вчера в 05:23
482
Происшествия

Осуждены еще двое участников банды Басаева и Хаттаба

Вести.Ru 05:07
2
Шоу-бизнес

Валерия назвала хамством комментарий подписчицы прямого эфира

Комментарий женщины Валерия назвала хамством.
Московский Комсомолец 00:43
13
Общество

Власти расторгли договор с подрядчиком мусорного полигона в Шиесе

Региональные власти направили письмо ООО «Технопарк», которая сопровождает проект, с предложением расторгнуть соглашение.
РБК 09:45
30
Футбол

В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
1,3K
Происшествия

В семье погибшего в ДТП с Ефремовым произошла еще одна трагедия

В родном селе Сергея Захарова, погибшего в пьяном ДТП с актером Ефремовым, рассказали еще об одной трагедии в этой семье.
РЕН ТВ 07:09
5
Здоровье

В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией

Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области.
REGNUM вчера в 05:21
65
Общество

Медведев заявил об уменьшении числа преступлений в России

За последние пять месяцев количество преступлений по России в целом уменьшилось, хотя показатели зависят в том числе и от региона, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:47
18
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые ответил на разговоры о разводе

Супруг певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе, которые прозвучали в СМИ в середине мая.
Газета.Ru вчера в 06:37
11
Хоккей

Малкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи»

Российский нападающий Евгений Малкин стал номинантом от клуба "Питтсбург Пингвинз" на награду "Билл Мастертон Трофи", ежегодно вручаемую в НХЛ игроку, проявившему стойкость на льду, высокое спортивное мастерство и продемонстрировавшему преданность хоккею, сообщается на странице Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA) в Twitter.
РИА Новости 09:56
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
2
Армия и оружие

Разбили при буксировке: силы ПНС повредили трофейный Ми-35 в Ливии

В ходе отступления Ливийской национальной армии от Триполи формированиям Правительства национального согласия в числе трофеев достались два боевых вертолета Ми-35.
Российская газета 09:23
Футбол

«Рубин» объявил о подписании Меркулова

«Рубин» на официальном сайте объявил о переходе в команду защитника Михаила Меркулова.
Sport24.ru 08:51
Путешествия

Аксенов заявил, что туристов начнут пускать в Крым с 1 июля

Крым будет открыт для туристов из других российских регионов с 1 июля.
Аргументы и Факты - Крым 09:17
3
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
RT на русском 03:02
16
Общество

Россиянин отказался везти на такси темнокожего пассажира со словами «я расист»

Lenta.ru 08:06
27
Футбол

Василий Уткин назвал лучших игроков в истории российского футбола

Уткин открыл очередной выпуск своей программы на Youtube признанием, что готов к ожесточенному спору в комментариях и готов назвать лучших, по его мнению, игроков в отечественном футболе.
Newia.ru вчера в 12:45
3
Шоу-бизнес

Онкобольной Юдашкин шокировал исхудавшим видом

Дни.ру 02:18
2
Происшествия

Суд Саратова оправдал экс-начальника регионального главка МЧС

Российская газета 09:22
18
Шоу-бизнес

Наташа Королева поделилась видео из бани

На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru вчера в 06:31
24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное