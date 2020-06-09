Происшествия
Российская газетаВ Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
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Оглашен приговор по громкому делу о сексе полицейских с 17-летней волейболисткой в Анапе
Кубанские новости07:31
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«Жеребец» Ла-7 и три звезды: летчик Иван Кожедуб родился 100 лет назад
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Происшествия
На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста
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Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Деловое.ТВ 07:41
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
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В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты
Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
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Убив всех детей, женщина покончила с собой. Тела погибших обнаружил ее муж, когда вернулся домой - дверь была заперта изнутри.
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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
Футбол
В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
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Политика
Путин присвоил Марии Захаровой высший дипломатический ранг
Президент РФ Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД Марии Захаровой высший дипломатический ранг — чрезвычайный и полномочный посол.
Полит.ру вчера в 10:28
Наука
Австрийские археологи поставили под вопрос хронологию античных событий
Страна Советов on-line 10:24
Происшествия
Жириновский потребовал для Ефремова 12 лет колонии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал жесткого наказания для актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии.
Daily Storm 06:58
Общество
В Москве умерли еще 56 больных с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 56 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщает региональный оперативный штаб.
Ведомости 16:29
Общество
Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве
Власти Москвы пока что не намерены отказываться от приложения «Социальный мониторинг», которое должны устанавливать заразившиеся коронавирусом граждане и их родственники.
РБК 15:53
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Армия и оружие
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Россия в случае конфликта может победить силы НАТО и занять Прибалтику (Латвия, Литва, Эстония) быстрее, чем считалось ранее — гораздо меньше, чем за 60 часов.
Rambler News Service вчера в 12:27
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Супруга погибшего водителя отказалась идти на мировую с Ефремовым
Ирина Стерхова, супруга водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, отказалась идти на мировую с актером Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru 14:40
Энергетика
Цена нефти Brent упала до $40 за баррель
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,3%, до $40,93 за баррель по состоянию на 17:33 мск.
РБК вчера в 10:55
Экономика
МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс 17:45
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Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова
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РБК 11:15
Общество
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С 1 июля Крым начнет принимать туристов из других регионов страны. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов в соцсети «Вконтакте».
Национальная служба новостей 09:26
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Михаил Меркулов перешел в «Рубин»
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ИА Красная Весна 14:03
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Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей
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Происшествия
Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17
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РБК 00:41
Происшествия
Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54