Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Читать в источнике
Комментировать262

Подробнее о событии

На Кубани экс-полицейских осудили за принуждение несовершеннолетней спортсменки к сексу

ТАСС09:44

За изнасилование 17-летней спортсменки в Анапе полицейских осудили на 2 и 4 года колонии-поселения

Юга.ру09:22

Экс-полицейских, склонивших к сексу 17-летнюю волейболистку в Анапе, осудили

КП - Кубань07:35

Полицейских из Анапы, принудивших несовершеннолетнюю к сексу, отправили в колонию-поселение

Югополис07:47

На Кубани осудили полицейских, которые хотели изнасиловать несовершеннолетнюю

Россия.Кубань07:36

Стал известен вердикт по делу об изнасиловании полицейскими 17-летней волейболистки в Анапе

Блокнот Краснодар08:19

Оглашен приговор по громкому делу о сексе полицейских с 17-летней волейболисткой в Анапе

Кубанские новости07:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 17:55, Ашберн
Армия и оружие

«Жеребец» Ла-7 и три звезды: летчик Иван Кожедуб родился 100 лет назад

Российская газета вчера в 06:31
2
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Газета.Ru 16:25
377
Происшествия

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Интерфакс 14:38
3,5K
Происшествия

На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет контролировать соблюдение актером Михаилом Ефремовым режима содержания под домашним арестом с помощью электронного браслета, сообщили в пресс-бюро московского управления ведомства.
Интерфакс 15:05
31
Игры

Sony объявила дату презентации PlayStation 5

Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Деловое.ТВ 07:41
64
Энергетика

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
803
Происшествия

В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
129
Происшествия

В Элисте воспитательница убила троих детей и покончила с собой

Убив всех детей, женщина покончила с собой. Тела погибших обнаружил ее муж, когда вернулся домой - дверь была заперта изнутри.
Газета.Ru 08:22
136
Здоровье

В Липецкой области власти усилят контроль за масочным режимом

«Для перехода к следующему этапу снятия ограичений важно соблюдать масочный режим», — подчеркнул Игорь Артамонов на оперативном совещании.
Kursk.com 09:00
40
Авто

За 10 лет россияне разлюбили седаны

Еще в 2010 году четырехдверные седаны занимали на отечественном потребительском рынке немногим меньше половины всего рынка легковых автомобилей в стране.
Car.ru 13:58
4
Технологии

В Steam бесплатно раздают игру в духе классического Crash Bandicoot

Российская газета 06:42
1
Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
1,4K
Футбол

В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Политика

Путин присвоил Марии Захаровой высший дипломатический ранг

Президент РФ Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД Марии Захаровой высший дипломатический ранг — чрезвычайный и полномочный посол.
Полит.ру вчера в 10:28
1,6K
Наука

Австрийские археологи поставили под вопрос хронологию античных событий

Страна Советов on-line 10:24
3
Происшествия

Жириновский потребовал для Ефремова 12 лет колонии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал жесткого наказания для актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии.
Daily Storm 06:58
6
Общество

В Москве умерли еще 56 больных с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 56 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщает региональный оперативный штаб.
Ведомости 16:29
644
Общество

Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве

Власти Москвы пока что не намерены отказываться от приложения «Социальный мониторинг», которое должны устанавливать заразившиеся коронавирусом граждане и их родственники.
РБК 15:53
15
Футбол

«Краснодар» интересуется 17-летним бразильцем

LiveSport.ru 07 июня в 09:52
Армия и оружие

Forbes предрек России более быструю победу над НАТО в Прибалтике

Россия в случае конфликта может победить силы НАТО и занять Прибалтику (Латвия, Литва, Эстония) быстрее, чем считалось ранее — гораздо меньше, чем за 60 часов.
Rambler News Service вчера в 12:27
229
Происшествия

Супруга погибшего водителя отказалась идти на мировую с Ефремовым

Ирина Стерхова, супруга водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, отказалась идти на мировую с актером Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru 14:40
85
Энергетика

Цена нефти Brent упала до $40 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,3%, до $40,93 за баррель по состоянию на 17:33 мск.
РБК вчера в 10:55
64
Экономика

МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс 17:45
1
Политика

Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова

Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову.
РБК 11:15
408
Общество

Крым с 1 июля начнет принимать туристов из других регионов

С 1 июля Крым начнет принимать туристов из других регионов страны. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов в соцсети «Вконтакте».
Национальная служба новостей 09:26
164
Футбол

Михаил Меркулов перешел в «Рубин»

Спорт день за днем 10:14
Происшествия

Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова

Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
30
Шоу-бизнес

Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей

Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.
Летидор 06:50
Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
1,2K
Происшествия

Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное