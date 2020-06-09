Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
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На Кубани экс-полицейских осудили за принуждение несовершеннолетней спортсменки к сексу

ТАСС09:44

За изнасилование 17-летней спортсменки в Анапе полицейских осудили на 2 и 4 года колонии-поселения

Юга.ру09:22

Экс-полицейских, склонивших к сексу 17-летнюю волейболистку в Анапе, осудили

КП - Кубань07:35

Полицейских из Анапы, принудивших несовершеннолетнюю к сексу, отправили в колонию-поселение

Югополис07:47

На Кубани осудили полицейских, которые хотели изнасиловать несовершеннолетнюю

Россия.Кубань07:36

Стал известен вердикт по делу об изнасиловании полицейскими 17-летней волейболистки в Анапе

Блокнот Краснодар08:19

Оглашен приговор по громкому делу о сексе полицейских с 17-летней волейболисткой в Анапе

Кубанские новости07:31
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 14:47, Ашберн
Экономика

Тинькофф запустил первый в РФ банковский сервис микроинвестирования

Тинькофф запустил первый в России банковский сервис микроинвестирования — Инвесткопилку, которая позволит копить и инвестировать одновременно.
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Происшествия

Михаила Ефремова отправили под домашний арест

РИАМО 14:40
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Происшествия

Десятки адвокатов отказались защищать Ефремова

Pravda.Ru 07:19
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Появилось видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем

Появилось видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем. Ролик опубликован в Telegram-канале "Последнее китайское предупреждение".
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Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что не пойдет на мировую

Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера Михаила Ефремова, она считает, что он должен сидеть в тюрьме.
РИА Новости 14:37
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Политика

Зеленский заявил, что ему стыдно за некоторые шутки об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ему стыдно за некоторые шутки "Квартала 95", в том числе за ту, в которой он сравнивал страну с "актрисой из немецкого фильма для взрослых", тем не менее, глава государства пояснил, что эта шутка "была о другом".
РИА Новости 11:32
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Ученые вновь заявили о необходимости коллайдера на Луне

В случае постройки коллайдера на Луне, конструкция которого (но не доставка или монтаж) окажется дешевле, физику частиц ждет прорыв.
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Шоу-бизнес

Наташа Королева опубликовала видео из бани

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Песков оценил снятие ограничений в Москве

В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
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Наука

Создан новый носимый магнитоэнцефалограф

Сотрудники Ноттингемского университета долгое время занимались поиском решения данной проблемы и недавно представили его в виде нового носимого магнитоэнцефалографа.
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Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
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Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
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Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым

Советский, российский актер, сценарист и шоумен Иван Охлобыстин прокомментировал инцидент со своим другой и коллегой - актером и режиссером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 10:38
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Происшествия

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова

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Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
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Боец Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 08:40
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Наука

Ученые разгадали тайну загадочного шестиугольника на Сатурне

Исследователи из Гарвардского университета под руководством Ракеша Ядава разобрались в причинах возникновения гигантского шестиугольника в атмосфере Сатурна.
Газета.Ru 05:09
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NASA заключило контракт на жилой блок окололунной станции

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Политика

Дело МН17: Следствие не смогло подтвердить запуск ракеты из Снежного

Следствие по крушению малазийского Boeing MH17 в 2014 году не обладает конкретными данными, указывающими на то, что ракета "земля-воздух" была запущена по лайнеру из района Снежного или Зарощенского.
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Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
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Происшествия

В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб

Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25
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В Липецкой области власти усилят контроль за масочным режимом

«Для перехода к следующему этапу снятия ограичений важно соблюдать масочный режим», — подчеркнул Игорь Артамонов на оперативном совещании.
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Общество

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 07 июня в 21:41
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