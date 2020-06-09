Происшествия
Российская газетаВ Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
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Оглашен приговор по громкому делу о сексе полицейских с 17-летней волейболисткой в Анапе
Кубанские новости07:31
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
Кино
Universal Pictures и Бекмамбетов подписали контракт на пять screenlife-фильмов
"Согласно контракту, голливудская студия выпустит пять кинокартин, спродюсированных Бекмамбетовым в формате screenlife - когда действие фильма целиком разворачивается на экранах компьютера или смартфона", - говорится в сообщении.
Интерфакс 15:31
Происшествия
Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
Происшествия
Актера Михаила Ефремова везут на допрос
Эхо Москвы 09:31
Общество
Власти Москвы назвали сроки выхода экономики на докризисные показатели
Экономика Москвы выйдет на докризисные показатели уже в июле.
РБК 16:04
Происшествия
В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре
Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы.
ТАСС 15:00
Происшествия
Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
Политика
Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону
Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
Вести.Ru 15:51
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что не пойдет на мировую
Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера Михаила Ефремова, она считает, что он должен сидеть в тюрьме.
РИА Новости 14:37
Общество
В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге
Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
Газета Metro 12:17
Армия и оружие
В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25
REGNUM вчера в 15:19
Политика
Захарова получила новый дипломатический ранг
Официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Газета.Ru вчера в 07:14
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
Футбол
В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Здоровье
Военный госпиталь на Камчатке начнет принимать гражданских с COVID-19
Многофункциональный медицинский центр Минобороны России в Петропавловске-Камчатском начал принимать гражданских пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский 9 июня, сообщает пресс-служба краевого правительстве.
ИА Красная Весна 09:32
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
RT на русском вчера в 14:16
Кино
Сцена встречи Железного человека со своим отцом объясняет его жертву в финальных «Мстителях»
Сцена встречи Железного человека со своим отцом в фильме «Мстители: Финал» имела куда большее значение, чем просто занятное камео.
Телепрограмма вчера в 12:21
Политика
Индия и Китай частично отвели войска в Ладакхе
Взгляд.ру 14:17
Футбол
Ройсу может потребоваться операция, он получил травму в феврале
Ранее в СМИ появилась информация, что 31-летний немецкий футболист получил травму приводящей мышцы бедра ещё в феврале, ожидалось, что Марко восстановится за четыре недели.
Евро-футбол.ру 15:16
Происшествия
Адвокаты допустили, что Ефремов может избежать тюрьмы
Адвокат Сергей Жорин допустил, что срок может быть и меньше пяти лет.
Телеканал 360° 07:59
Здоровье
Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое
Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое. Об этом терапевт Ольга Кашубина заявила в интервью для журналистов радио Sputnik.
Piter.tv 00:53
Экономика
Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля
В России с 1 июля начнет действовать требование об обязательной маркировке лекарств и обуви.
Росбалт вчера в 18:59
Общество
Госуслуги запустили сервис по выплатам на детей-сирот и инвалидов
На Едином портале госуслуг появился сервис для оформления заявлений на получение выплат для граждан, которые в апреле-июне 2020 года приняли под временную опеку инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Newsler.ru 06:40
Кино
Киану Ривз остался доволен сценарием новой «Матрицы»
Актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс отметили похвалой сценарий продолжения трилогии режиссеров Вачовски «Матрица».
АБН вчера в 13:01
Общество
ФТС объяснила задержки сроков доставки посылок
Как объясняли логистические игроки, новые правила привели к увеличению сроков обработки посылок на таможне, так как приказ № 112 устанавливает ограничения для пассажирских таможенных деклараций экспресс-грузов, а также из-за некорректного информационного обмена данными информационной системы ФТС с информационной базой МВД.
РБК 09:49
Теннис
Светлана Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей
Metaratings вчера в 05:40
Происшествия
В Элисте воспитательница убила троих детей и покончила с собой
Убив всех детей, женщина покончила с собой. Тела погибших обнаружил ее муж, когда вернулся домой - дверь была заперта изнутри.
Газета.Ru 08:22
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Шишкина, Дьякова и еще 7 игроков
Дьяков и Шишкин приняли участие в двух играх за «Спартак-2».Основная команда «Спартака» на данный момент занимает восьмое место в РПЛ, набрав 28 очков.
Vprognoze.ru 13:04