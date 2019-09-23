Происшествия
Газета.RuПосле изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских
11 полицейских уволили после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки из Московской области к действиям сексуального характера. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главк МВД Краснодарского края.
Читать в источнике
Оценить846
с чего всё началось
Девять сотрудников полиции в Краснодарском крае подверглись различным видам дисциплинарного наказания - от выговоров до увольнения за принуждение 17-летней спортсменки к сексуальным действиям в поселке Витязево в Анапе. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.ТАСС07:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 13:02, Вашингтон
Происшествия
Террористы могут удерживать в плену до 800 российских детей
Около 800 детей из России могут находиться в лагерях террористов в Ближневосточном регионе.
News.ru 12:57
Происшествия
Журналисту Азару грозит 30 суток ареста из-за акции 31 августа
Азару грозит наказание в виде административного штрафа от 150 до 300 тыс. рублей, или обязательные работы на срок от 42 часов, или административный арест до 30 суток.
Интерфакс 10:55
Политика
Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ
О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
Российская газета 12:56
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Происшествия
Сенатор от Курской области пожаловался в СК на юмориста
Бывший губернатор Курской области, член Совета Федерации РФ Александр Михайлов направил в следственные органы заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении бывшего участника курской команды КВН «Прима» — пародиста и блогера Антона Сасина.
REGNUM 09:30
Кино
В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»
В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
В городе R 21 сентября в 03:50
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A20s
Компания Samsung анонсировала новый смартфон Galaxy A20s, который пришел на смену Galaxy A20.
MobiDevices 12:24
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линитя так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Здоровье
Челябинских врачей пригрозили «поставить раком» за жалобы на зарплату
В Челябинской области заведующая медчасти в Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи, что поставит "всех раком" после их жалоб на низкую заработную плату.
Газета.Ru 06:31
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Экономика
АКРА присвоило РФ долгосрочный рейтинг "А-" со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Российской Федерации долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне "A-" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
Интерфакс 08:06
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv 07:42
Политика
В команде Зеленского рассказали о видении особого статуса Донбасса
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская власть не намерена идти на федерализацию страны ради возвращения Донбасса.
Lenta.ru 05:33
Футбол
Глушаков отреагировал на лайк Цорна под шуткой про Кононова
Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», отреагировал на лайк генерального директора красно-белых Томаса Цорна под шуткой про главного тренера команды Олега Кононова в социальных сетях.
RT на русском 12:21
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист
В Екатеринбурге без вести пропал журналист Александр Поздеев. Об этом сообщает «Областная газета», в которой он работал ранее.
REGNUM 11:44
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с "360" заявил, что бабье лето может наступить в октябре.
РИА Новости 06:11
Спорт
IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК 11:56
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Хоккей
«Трактор» дома уступил «Нефтехимику»
Советский спорт 12:13
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Гаджеты
Xiaomi показала первое изображение смартфона Mi Mix Alpha
Discover24 21 сентября в 02:53
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Экономика
В России создадут «единый фонд» для сбора средств страхования от ЧС
За счет средств граждан в России планируют создать «единый фонд» страхования от чрезвычайных ситуаций, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса.
Mirmol.ru 04:48
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Теннис
Теннисист Медведев стал чемпионом турнира St. Petersburg Open
Россиянин Даниил Медведев стал чемпионом теннисного турнира St. Petersburg Open.
Петербургский дневник вчера в 12:10