Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки

В Краснодарском крае 11 полицейских понесли наказание после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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На Кубани девять полицейских наказаны за принуждение 17-летней к сексуальным действиям

Девять сотрудников полиции в Краснодарском крае подверглись различным видам дисциплинарного наказания - от выговоров до увольнения за принуждение 17-летней спортсменки к сексуальным действиям в поселке Витязево в Анапе. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки

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На Кубани девять полицейских наказаны за принуждение 17-летней к сексуальным действиям

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