Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

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