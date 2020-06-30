Происшествия
ТАССВ Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.
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Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
Армия и оружие
Шойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса
Российская газета 11:16
Здоровье
Доктор Мясников назвал способ снизить риск онкологии
Телеведущий и врач Александр Мясников назвал способ снизить риск рака шейки матки и некоторых других видов онкологических заболеваний.
Lenta.ru 09:39
Авто
Toyota анонсировала спортивные версии нескольких моделей для России
В январе будущего года на российском рынке в продажу поступят спортивные версии некоторых моделей под именем GR Sport.
SpeedMe 10:57
Политика
Мантуров: опыта и запасов РФ хватит на три волны коронавируса
Министр промышленности и торговли в России Денис Мантуров заявил, что опыта и запасов в стране хватит и на три волны нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 10:30
Экономика
Греф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года
Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ вчера в 04:06
Транспорт
На трассе «Таврида» открылся участок в 115 км от Керчи до Белогорска
В Крыму запустили движение по четырехполосному участку трассы "Таврида" от Керчи до Белогорска протяженностью 115 км. Министерство транспорта РФ сообщает, что движение по четырем полосам делает дорогу более безопасной и сокращает время в пути.
Вестник Кавказа 05:15
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Общество
В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов
Летние веранды кафе и ресторанов смогут возобновить работу в Свердловской области с 1 июля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:59
Политика
В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа.
РИА Новости 10:46
Политика
Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед основным днем голосования по поправкам к Конституции.
РИА Новости 10:15
Общество
Vademecum подал в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру
Редакция издания Vademecum, доступ к сайту которого в апреле был заблокирован после публикации на нем статьи об оплате московским больницам лечения пациентов с COVID-19, подала в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру.
РБК 10:22
Игры
Создатели The Last Of Us 2 рассказали об альтернативной концовке игры
Нил Дракманн поделился первоначальной концовкой сюжета The Last Of Us 2.
Cyber.sports.ru 10:54
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
РИА Новости 06:58
Общество
ВОЗ заявила об устойчивом снижении числа случаев коронавируса в России
По всей России в последнее время наблюдается устойчивое снижение новых выявленных случаев коронавируса, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.
РИА Новости 10:54
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Игры
В июле подписчики PS Plus получат три бесплатных игры
Evo-rus.com 04:27
Кино
Marvel поделилась неизвестными ранее фото со съемок «Войны бесконечности»
Супергеройская лента "Война бесконечности" стала доступна подписчикам платформы Disney+.
Российская газета 07:59
Финансы
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
Российская газета 08:37
Политика
Глава МИД Украины заявил, что не будет требовать компенсацию за Крым
Крым сам принял решение войти в состав Российской Федерации и никто не будет за это платить деньги Украине.
Новостной фронт 07:56
Происшествия
В Белоруссии отменили смертный приговор в отношении убийцы пенсионеров
Верховный суд Белоруссии отменил смертный приговор в отношении Виктора Скрундика, который обвиняется в убийстве пенсионеров.
Вести.Ru 09:17
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Происшествия
В Петербурге сильный ветер валит на машины деревья и дорожные знаки
На месте работают сотрудники МЧС. В Евпаторийском переулке сильный ветер уронил на машину дорожный знак.
Форпост Северо-Запад 09:12
Технологии
МТС представила фирменного голосового помощника «Марвин»
Впервые о создании фирменного голосового помощника и «умной» колонки представители сотового оператора сообщили в декабре 2019 года.
РБК 08:30
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Экономика
Аналитиков Sohu поразил маневр России по избавлению от госдолга США
Издание «ПолитРоссия» приводит перевод статьи Sohu, аналитики которого обратили внимание на неожиданный маневр России.
iReactor 05:44
Транспорт
Открыт участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
В период строительных работ специалисты провели переустройство распределительных и магистральных газопроводов, электросетей.
Evo-rus.com 03:53