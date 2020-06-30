Трагедия произошла 30 июня на пляже в станице Благовещенской недалеко от Анапы. Семья отдыхающих с тремя детьми расположилась в палатке на берегу моря. Но на отдыхе произошел несчастный случай.

с чего всё началось

По версии следствия, утром 30 июня дети играли на песчаном пляже. Один из мальчиков залез на дно ямы, которую они накануне выкопали с братом, и в этот момент произошло осыпание песка. Его брат, увидев произошедшее, позвал родителей.

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

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