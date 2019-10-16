Футбол
Sport24.ruВ Англии был забит гол головой со своей половины поля
Невероятный гол головой со своей половины поля был забит защитником в матче региональной футбольной лиги Англии.
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В это сложно поверить, но в Англии защитник забил головой со своей половины поля
Sports.ru17 октября в 15:52
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