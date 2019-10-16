Невероятный гол головой со своей половины поля был забит защитником в матче региональной футбольной лиги Англии.

В Англии был забит гол головой со своей половины поля

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