В матче одной из низших английских лиг между командами «Басфорд Юнайтед» и «Юнайтед оф Манчестер» был забит мяч ударом головой со своей половины поля. Редкий для футбола гол забил центральный защитник хозяев Стефан Галински.

В Англии игрок забил ударом головой со своей половины поля

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