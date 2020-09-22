В Кузбассе школьник травмировал глаз, напоровшись на крюк в раздевалке

Ребенок, по словам автора, напоролся на крючок вешалки, который находится на уровне его глаз, при этом расстояние от одного ряда до другого в раздевалке - меньше метра.