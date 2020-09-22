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В Англии на полгода ввели новые ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в Англии новых ограничительных мер из-за коронавируса.В источнике
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Эхо Москвы

Британский премьер Борис Джонсон призвал граждан к дисциплине из-за второй волны коронавируса

Эхо Москвы20:16
Аргументы и Факты

Прикрывая рот и нос. Маска — по-прежнему самая надёжная защита от COVID-19

Аргументы и Факты17:08
РЕН ТВ

В Великобритании на полгода ввели новые ограничения из-за COVID-19

РЕН ТВвчера в 08:07
РБК

В Великобритании на полгода ужесточили ограничения из-за COVID-19

РБКвчера в 08:56
Вести.Ru

Великобритания снова уходит на удаленку

Вести.Ruвчера в 08:17
РИА Новости

В Англии на полгода ввели новые ограничения в связи с коронавирусом

РИА Новостивчера в 08:08
ТАСС

Джонсон объявил о новых ограничительных мерах для борьбы с распространением COVID-19

ТАССвчера в 09:08

Страховщики отказались работать с судами для строительства Nord Stream 2

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) решила не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве трубопровода "Северный поток — 2". Это следует из циркуляра, распространенного от имени всех клубов, входящих в группу.
РИА Новости22:52
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Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 22 сентября, заявил, что власти России «не занимаются одеждой», которую, по словам блогера Алексея Навального, у него изъяли.
Известиявчера в 09:25
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Range Rover Velar получил новые моторы и системы

В базе Range Rover Velar получит новый 2-литровый турбодизель Ingenium D200 мощностью 199 л.с. От предшественника он отличается не только повышенной мощностью, но и чистотой выхлопа, а также сниженным расходом топлива.
За рулем22:00

Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
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Эксперт предупредил о риске использования голосовых помощников

Голосовой помощник в электронных устройствах представляет опасность тем, что постоянно прослушивает окружающее пространство в ожидании команд, рассказал в беседа с агентством "Прайм" основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.
Известия22:44
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Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
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