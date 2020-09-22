В Англии на полгода ввели новые ограничения из-за коронавируса
Смотрите также
Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду
Три человека стали жертвами ДТП с погрузчиком в Красноярском крае
В России предложили выплачивать пособия безработным с детьми бессрочно
Зеленский обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния
Передачи Кучерова помогли «Тампе» сравнять счёт в серии с «Далласом»
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
В Иркутской области пенсионер МВД задержал сбежавшего преступника
Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Гамбурге
Путин призвал ООН освободить мировую торговлю от нелегитимных санкций
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы
В ПФР опровергли информацию о приостановке выплаты пенсий
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в Англии новых ограничительных мер из-за коронавируса.В источнике
Подробнее о событии