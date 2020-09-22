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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Великобритания вводит новые ограничения из-за коронавируса

Премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о введении новых ограничений в Англии на полгода из-за распространения коронавируса. По его словам, власти Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии намерены принять аналогичные решения.В источнике
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РБК

В Великобритании на полгода ужесточили ограничения из-за COVID-19

РБК08:56
Эхо Москвы

Великобритания вводит новые ограничения, опасаясь очередной волны коронавируса

Эхо Москвы11:18
РИА Новости

В Англии на полгода ввели новые ограничения в связи с коронавирусом

РИА Новости08:08
Вести.Ru

Великобритания снова уходит на удаленку

Вести.Ru08:17
РЕН ТВ

В Великобритании на полгода ввели новые ограничения из-за COVID-19

РЕН ТВ08:07
ТАСС

Джонсон объявил о новых ограничительных мерах для борьбы с распространением COVID-19

ТАСС08:05
REGNUM

Barclays отправил на удаленную работу 1000 сотрудников

REGNUM10:56

Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном в середине сентября предложил обратить внимание и на другие версии инцидента с блогером Алексеем Навальным, в частности, ведущие в Латвию, где живет один из создателей "Новичка", сообщает газета Monde со ссылкой на свои источники.
РИА Новости13:18
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Отсутствие витамина Е у беременных приводит к тяжелым патологиям плода

Исследования показали, что без витамина Е у эмбрионов рыбок неправильно развивались нервная трубка и зачаток мозга, отвечающие за развитие нервной системы, а также снабжение нервными клетками всех органов рыбки.
Новый Век06:45
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Путин внес в Госдуму законопроекты о прокуратуре и внешней разведке

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты о прокуратуре, о внешней разведке и о безопасности во исполнение поправок к Конституции РФ, заявил депутат нижней палаты парламента Павел Крашенинников.
Lenta.ru13:30
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Разведка США получила данные о почти 200 операциях банков в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM03:35
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