Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, выступая в парламенте, объявил о серии новых ограничений в связи со второй волной коронавируса. Он предупредил, что они могут продлиться полгода, и не исключил введения более жестких мер.

В Англии на полгода ввели новые ограничения в связи с коронавирусом

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