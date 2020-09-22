Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Англии на полгода ввели новые ограничения в связи с коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, выступая в парламенте, объявил о серии новых ограничений в связи со второй волной коронавируса. Он предупредил, что они могут продлиться полгода, и не исключил введения более жестких мер.
Читать в источнике
Комментировать104

Подробнее о событии

Великобритания вводит новые ограничения, опасаясь очередной волны коронавируса

Эхо Москвы11:18

Великобритания снова уходит на удаленку

Вести.Ru08:17

Борис Джонсон о второй волне эпидемии: беспечность нас погубит

ИА Красная Весна11:05

В Великобритании на полгода ввели новые ограничения из-за COVID-19

РЕН ТВ08:07

Джонсон объявил о новых ограничительных мерах для борьбы с распространением COVID-19

ТАСС08:05

В Англии на полгода ввели новые ограничения в связи с коронавирусом

РИА Новости08:08

Для пабов в Великобритании готовят новые ограничения

Chelindustry.ruвчера в 09:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7418 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Игры

Ремейк «Мафии» снабдили DRM‑защитой Denuvo

Технология DRM‑защиты Denuvo будет обеспечивать защиту от нелицензионного копирования ремейка видеоигры Mafia, 22 сентября сообщается на странице гангстерского боевика в Steam.
ИА Красная Весна 03:59
9
Политика

ВККС согласовала отставку главы Мосгорсуда Егоровой

Заявление о прекращении полномочий председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой было удовлетворено Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС).
Газета.Ru 10:40
6
Политика

Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение коронавируса

Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса, заявил он во вторник в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН, распространенном Белым домом.
РИА Новости 10:45
75
Экономика

Абрамович и Швидлер полностью вышли из капитала HGM

Роман Абрамович, Евгений Швидлер и компания, принадлежащая экс-гендиректору Highland Gold Mining (HGM) Валерию Ойфу, полностью вышли из капитала HGM, продав свои доли компании Fortiana Владислава Свиблова, говорится в сообщении золотодобытчика.
Интерфакс 06:56
Финансы

Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума

Российские банки стабильно наращивают запасы золота с мая.
Ведомости 09:15
11
Политика

Меркель предложила провести реформы в ООН

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ООН нуждается в реформах для дальнейшего развития и для способности отвечать на современные вызовы.
RT на русском вчера в 20:18
33
Происшествия

В Тверской области разбился истребитель Су-30

В Тверской области днем 22 сентября разбился истребитель Су-30, совершавший плановый учебно-тренировочный полет, приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы Западного военного округа.
Газета.Ru 10:23
904
Экономика

Мишустин поручил допфинансировать выплаты на третьего ребенка

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании ежемесячных выплат на третьего ребенка.
Газета.Ru 04:30
91
Общество

Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона

В банке считают, что неприятности могут быть и у самого их сотрудника, если при указании номера телефона работодатель допустил ошибку.
Российская газета 01:32
398
Гаджеты

Microsoft признала проблемы с последним обновлением Windows

Компания Microsoft сообщила, что знает о проблемах с операционной системой Windows, проявившихся после последнего обновления.
News.ru 10:25
2
Общество

Законопроект о химической кастрации педофилов готовят в Госдуме

Думские эсеры готовят законопроект о химической кастрации за педофилию.
Pravda.Ru 10:07
Экономика

Греф выступил против повышения налогов в России

Глава Сбербанка Герман Греф не поддерживает какие-либо решения по повышению налогов в России.
РИА Новости 08:29
591
Происшествия

Ушедший в монастырь актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром

Актер Дмитрий Жулин разбился в аварии во Владимирской области.
Вести.Ru 01:35
82
Общество

В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

В Пенсионном фонде России прокомментировали сообщения о том, что выплаты прекратятся, если пенсионер на протяжении полугода не будет снимать деньги с карты.
РИА Новости 06:44
2,5K
Футбол

«Краснодар» и ПАОК рассказали о планах на игру в Лиге чемпионов

Во вторник поздно вечером в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 "Краснодар" примет дома греческий ПАОК.
Российская газета 03:39
1
Гаджеты

Nvidia создала новую 3D-карту GeForce RTX 3090

Экономика сегодня 06:13
12
Авто

Infiniti отзывает в РФ почти 4 тыс. автомобилей

Представитель японского автопроизводителя «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в России объявил об отзыве 3932 внедорожника Infiniti QX56, произведенных с 22 ноября 2009-го года по 25 января 2013 года.
Про Кроссоверы 06:03
6
Шоу-бизнес

Жена Петросяна впервые поделилась совместными фотографиями с сыном

Жена российского юмориста Евгения Петросяна выложила общие снимки с сыном на своей странице в Instagram.
Телеканал 360° вчера в 18:50
131
Армия и оружие

Ракетоносцы Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии

«В ходе выполнения полета российские летчики отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по авиационному прикрытию действий совместной тактической группы на земле», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Известия 09:24
25
Здоровье

Диетолог назвала самые вредные продукты для завтрака

Москва, 22 сентября 2020, 10:55 — REGNUM Быстрозавариваемые каши, хлопья с молоком и свежевыжатые соки совершенно не подходят для завтрака, считает врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко.
REGNUM 03:55
47
Общество

Гинцбург назвал сроки окончания циркуляции коронавируса в России

Остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в России удастся не ранее чем через 9—12 месяцев.
RT на русском 09:52
531
Общество

В Крыму задержали двух человек, подозреваемых в призывах к экстремизму

Спецслужбы задержали в Крыму гражданина Украины, подозреваемого в призывах к экстремизму, а также жителя Евпатории по подозрению в публичном оправдании и пропаганде терроризма.
ТАСС 10:58
2
Технологии

Microsoft научилась обнаруживать опасные микроорганизмы до того, как они вызовут эпидемии

Система создана в рамках Microsoft Premonition. Для её разработки пять лет проводили научные исследования.
Ferra 11:23
Происшествия

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

Коммерсантъ 10:22
812
Политика

Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 22 сентября, заявил, что власти России «не занимаются одеждой», которую, по словам блогера Алексея Навального, у него изъяли.
Известия 09:25
2,1K
Политика

Путин досрочно прекратил полномочия белгородского губернатора

Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий белгородского губернатора Евгения Савченко.
Российская газета 05:22
423
Общество

Андрей Макаревич раскрыл размер своей пенсии

Народный артист России и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в интервью газете "Взгляд" заявил, что получает "большую пенсию".
Газета.Ru 08:54
68
Общество

Десять депутатов Госдумы находятся в больнице с коронавирусом

О ситуации с коронавирусом в России читайте в материале "Ъ" "Между первой и второй перерывчик не настал".
Коммерсантъ 07:05
78
Происшествия

В Иркутской области пенсионер МВД задержал сбежавшего преступника

В Иркутской области задержан преступник, совершивший с подельницей побег из-под стражи во время этапирования в колонию, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 10:17
159
Футбол

РФС засчитал техническое поражение «Ротору» в матче с «Ростовом»

Волгоградскому «Ротору» присуждено техническое поражение в матче с «Ростовом» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 08:14
6
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное