Коронавирус
РИА НовостиВ Англии на полгода ввели новые ограничения в связи с коронавирусом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, выступая в парламенте, объявил о серии новых ограничений в связи со второй волной коронавируса. Он предупредил, что они могут продлиться полгода, и не исключил введения более жестких мер.
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Игры
Ремейк «Мафии» снабдили DRM‑защитой Denuvo
Технология DRM‑защиты Denuvo будет обеспечивать защиту от нелицензионного копирования ремейка видеоигры Mafia, 22 сентября сообщается на странице гангстерского боевика в Steam.
ИА Красная Весна 03:59
Политика
ВККС согласовала отставку главы Мосгорсуда Егоровой
Заявление о прекращении полномочий председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой было удовлетворено Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС).
Газета.Ru 10:40
Политика
Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение коронавируса
Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса, заявил он во вторник в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН, распространенном Белым домом.
РИА Новости 10:45
Экономика
Абрамович и Швидлер полностью вышли из капитала HGM
Роман Абрамович, Евгений Швидлер и компания, принадлежащая экс-гендиректору Highland Gold Mining (HGM) Валерию Ойфу, полностью вышли из капитала HGM, продав свои доли компании Fortiana Владислава Свиблова, говорится в сообщении золотодобытчика.
Интерфакс 06:56
Финансы
Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума
Российские банки стабильно наращивают запасы золота с мая.
Ведомости 09:15
Политика
Меркель предложила провести реформы в ООН
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ООН нуждается в реформах для дальнейшего развития и для способности отвечать на современные вызовы.
RT на русском вчера в 20:18
Происшествия
В Тверской области разбился истребитель Су-30
В Тверской области днем 22 сентября разбился истребитель Су-30, совершавший плановый учебно-тренировочный полет, приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы Западного военного округа.
Газета.Ru 10:23
Экономика
Мишустин поручил допфинансировать выплаты на третьего ребенка
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании ежемесячных выплат на третьего ребенка.
Газета.Ru 04:30
Общество
Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона
В банке считают, что неприятности могут быть и у самого их сотрудника, если при указании номера телефона работодатель допустил ошибку.
Российская газета 01:32
Гаджеты
Microsoft признала проблемы с последним обновлением Windows
Компания Microsoft сообщила, что знает о проблемах с операционной системой Windows, проявившихся после последнего обновления.
News.ru 10:25
Общество
Законопроект о химической кастрации педофилов готовят в Госдуме
Думские эсеры готовят законопроект о химической кастрации за педофилию.
Pravda.Ru 10:07
Экономика
Греф выступил против повышения налогов в России
Глава Сбербанка Герман Греф не поддерживает какие-либо решения по повышению налогов в России.
РИА Новости 08:29
Происшествия
Ушедший в монастырь актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
Актер Дмитрий Жулин разбился в аварии во Владимирской области.
Вести.Ru 01:35
Общество
В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
В Пенсионном фонде России прокомментировали сообщения о том, что выплаты прекратятся, если пенсионер на протяжении полугода не будет снимать деньги с карты.
РИА Новости 06:44
Футбол
«Краснодар» и ПАОК рассказали о планах на игру в Лиге чемпионов
Во вторник поздно вечером в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 "Краснодар" примет дома греческий ПАОК.
Российская газета 03:39
Гаджеты
Nvidia создала новую 3D-карту GeForce RTX 3090
Экономика сегодня 06:13
Авто
Infiniti отзывает в РФ почти 4 тыс. автомобилей
Представитель японского автопроизводителя «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в России объявил об отзыве 3932 внедорожника Infiniti QX56, произведенных с 22 ноября 2009-го года по 25 января 2013 года.
Про Кроссоверы 06:03
Шоу-бизнес
Жена Петросяна впервые поделилась совместными фотографиями с сыном
Жена российского юмориста Евгения Петросяна выложила общие снимки с сыном на своей странице в Instagram.
Телеканал 360° вчера в 18:50
Армия и оружие
Ракетоносцы Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии
«В ходе выполнения полета российские летчики отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по авиационному прикрытию действий совместной тактической группы на земле», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Известия 09:24
Здоровье
Диетолог назвала самые вредные продукты для завтрака
Москва, 22 сентября 2020, 10:55 — REGNUM Быстрозавариваемые каши, хлопья с молоком и свежевыжатые соки совершенно не подходят для завтрака, считает врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко.
REGNUM 03:55
Общество
Гинцбург назвал сроки окончания циркуляции коронавируса в России
Остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в России удастся не ранее чем через 9—12 месяцев.
RT на русском 09:52
Общество
В Крыму задержали двух человек, подозреваемых в призывах к экстремизму
Спецслужбы задержали в Крыму гражданина Украины, подозреваемого в призывах к экстремизму, а также жителя Евпатории по подозрению в публичном оправдании и пропаганде терроризма.
ТАСС 10:58
Технологии
Microsoft научилась обнаруживать опасные микроорганизмы до того, как они вызовут эпидемии
Система создана в рамках Microsoft Premonition. Для её разработки пять лет проводили научные исследования.
Ferra 11:23
Происшествия
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Коммерсантъ 10:22
Политика
Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 22 сентября, заявил, что власти России «не занимаются одеждой», которую, по словам блогера Алексея Навального, у него изъяли.
Известия 09:25
Политика
Путин досрочно прекратил полномочия белгородского губернатора
Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий белгородского губернатора Евгения Савченко.
Российская газета 05:22
Общество
Андрей Макаревич раскрыл размер своей пенсии
Народный артист России и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в интервью газете "Взгляд" заявил, что получает "большую пенсию".
Газета.Ru 08:54
Общество
Десять депутатов Госдумы находятся в больнице с коронавирусом
О ситуации с коронавирусом в России читайте в материале "Ъ" "Между первой и второй перерывчик не настал".
Коммерсантъ 07:05
Происшествия
В Иркутской области пенсионер МВД задержал сбежавшего преступника
В Иркутской области задержан преступник, совершивший с подельницей побег из-под стражи во время этапирования в колонию, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 10:17
Футбол
РФС засчитал техническое поражение «Ротору» в матче с «Ростовом»
Волгоградскому «Ротору» присуждено техническое поражение в матче с «Ростовом» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 08:14