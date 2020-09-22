Великобритания вводит новые ограничения из-за коронавируса
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Премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о введении новых ограничений в Англии на полгода из-за распространения коронавируса. По его словам, власти Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии намерены принять аналогичные решения.В источнике
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