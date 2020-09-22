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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Великобритания вводит новые ограничения из-за коронавируса

Премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о введении новых ограничений в Англии на полгода из-за распространения коронавируса. По его словам, власти Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии намерены принять аналогичные решения.В источнике
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РБК

В Великобритании на полгода ужесточили ограничения из-за COVID-19

РБК08:56
Эхо Москвы

Великобритания вводит новые ограничения, опасаясь очередной волны коронавируса

Эхо Москвы11:18
ТАСС

Джонсон объявил о новых ограничительных мерах для борьбы с распространением COVID-19

ТАСС08:05
Газета.Ru

Великобритания вводит новые ограничения из-за COVID-19

Газета.Ru08:15
РИА Новости

В Англии на полгода ввели новые ограничения в связи с коронавирусом

РИА Новости08:08
Вести.Ru

Великобритания снова уходит на удаленку

Вести.Ru08:17
Chelindustry.ru

Джонсон сделает заявление по карантину сегодня вечером

Chelindustry.ru08:26

Lil и gpK~ выступят за VP.Prodigy на OGA Dota PIT S3

Украинский киберспортсмен Илья Lil Ильюк присоединился к составу VP.Prodigy по Dota 2. Он временно заменил Альберта eine Гараева, который выступал за команду с момента ее создания.
CyberSport.ru06:00

Путин: Россия выступает за запрет на размещение оружия в космосе

Москва, 22 сентября 2020, 19:51 — REGNUM Ведущие космические державы должны заключить юридически обязывающее соглашение о запрете милитаризации космоса, заявил 22 сентября президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Генассамблее ООН.
REGNUM12:51

«УРАЛХИМ» внедрил искусственный интеллект в филиале «КЧХК»

В рамках проекта команда экспертов «БДО Юникон Бизнес Солюшнс» и «УРАЛХИМа» прошла путь от разработки и апробации прототипа до развертывания решения на всех производственных установках цеха и проведения испытаний на всех видах продукции, которые подтвердили достижение целевых эффектов от внедрения на полном производственном цикле.
IT-World12:57

Акции Tesla упали на 6% накануне ежегодного Battery Day

Накануне Battery Day, дата которого неоднократно переносилась из-за пандемии коронавируса, на рынке циркулировали слухи о том, что Илон Маск может представить на нем новые революционные батареи или новые модели электромобилей Tesla.
Коммерсантъ12:27