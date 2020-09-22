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В Англии на полгода ввели новые ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в Англии новых ограничительных мер из-за коронавируса.В источнике
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Эхо Москвы

В Англии вновь вводят ограничительные меры по борьбе с коронавирусом

Эхо Москвы09:07
РБК

В Великобритании на полгода ужесточили ограничения из-за COVID-19

РБК08:56
Вести.Ru

Великобритания снова уходит на удаленку

Вести.Ru08:17
РИА Новости

В Англии на полгода ввели новые ограничения в связи с коронавирусом

РИА Новости08:08
РЕН ТВ

В Великобритании на полгода ввели новые ограничения из-за COVID-19

РЕН ТВ08:07
ТАСС

Джонсон объявил о новых ограничительных мерах для борьбы с распространением COVID-19

ТАСС08:05
RT на русском

В Великобритании вводят ограничительные меры из-за COVID-19

RT на русском09:31

Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних консервов

"В период активной заготовки домашних консервов и продуктов на зиму Роспотребнадзор напоминает, что ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом", - сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости02:50
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Зарплата Луиса Суареса в «Атлетико» составит 9 млн евро в год

Луис Суарес, выступающий за футбольный клуб "Барселона", в скором времени перейдёт в мадридский "Атлетико" По данным информационного издания "Marca", в ближайшее время стороны заключат трудовой договор, согласно которому уругваец будет выступать за команду в течении двух лет, а его зарплата будет составлять 9 миллионов евро в год.
Честный рейтинг букмекеров05:47

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ТАСС09:35

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Игромания.ру05:11

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В России необходимо сократить количество налогов, снизить налоговые ставки и упростить налоговое администрирование, заявил президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24».
Ведомости08:04
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