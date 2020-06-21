Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксПолиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге

Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга.
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Борис Джонсон
Мои мысли о тех, кто пострадал в этом чудовищном инциденте в Рединге. Я благодарю чрезвычайные службы, которые работают на месте.
— Борис Джонсон, британский политикТАСС вчера в 17:41
с чего всё началось
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал инцидент в Рединге на своей странице в Twitter
, отметив, что его мысли со всеми пострадавшими.
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Нападение в парке Рединга. Главное

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Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение флага США

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Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды

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Кино

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Политика

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Политика

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