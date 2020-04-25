Премьер-Лига планирует возобновить сезон и провести оставшиеся матчи только на «одобренных» стадионах, куда не будут допущены зрители.

В Англии планируют доиграть сезон без зрителей на нескольких стадионах

Происшествия В Забайкалье задержали мужчину с SARS-CoV-2, рвавшегося на Сахалин Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 апреля в Забайкалье выявлено 90 случаев заражения SARS-CoV-2, в 14 из них речь идёт о детях. 1

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Общество В Москве еще 312 человек вылечились от коронавируса За прошедшие сутки в Москве выздоровели 312 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего же в столице вылечились 3047 пациентов, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 18

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 554

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Общество Депутат сочинского горсобрания умер от коронавируса Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о смерти депутата городского собрания Сочи Константина Гергишана.

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Общество Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.

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Политика Конституционный суд Молдавии приостановил получение кредита от России Конституционный суд Молдавии приостановил вступление в силу закона, который предусматривает получение страной кредита от России в размере €200 млн. 373