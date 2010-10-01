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Руководство АПЛ планирует усовершенствовать программное обеспечение, которое используется для работы системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает DailyMail. По данным источника, компания Hawk Eye, крупный провайдер VAR-технологий, создаёт новую систему.
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Англичане заказали новую технологию для ВАР

Спорт-Экспресс09:08

В Англии появится новая технология системы VAR

Чемпионат09:35
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