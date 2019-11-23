Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUВ Англии сообщили о желании «Челси» приобрести Чалова

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Английские СМИ сообщают о возможном переезде в АПЛ форварда ЦСКА Федора Чалова. Как утверждается, владелец «Челси» Роман Абрамович заинтересован в подписании российского нападающего, если с клуба будет снят запрет на регистрацию новичков к январскому трансферному окну.
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