Английские СМИ сообщают о возможном переезде в АПЛ форварда ЦСКА Федора Чалова. Как утверждается, владелец «Челси» Роман Абрамович заинтересован в подписании российского нападающего, если с клуба будет снят запрет на регистрацию новичков к январскому трансферному окну.

В Англии сообщили о желании «Челси» приобрести Чалова

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