Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руВ Англии вратарь неточно пробил пенальти и сбил прожектор над трибуной

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По ходу матча заработанный пенальти пробил вратарь «Нанитона» Тони Бридин. Его удар пришелся не в створ, а мяч полетел выше ворот. В итоге он попал в прожектор над трибуной и обрушил его.
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