Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руВ Англии вратарь неточно пробил пенальти и сбил прожектор над трибуной

По ходу матча заработанный пенальти пробил вратарь «Нанитона» Тони Бридин. Его удар пришелся не в створ, а мяч полетел выше ворот. В итоге он попал в прожектор над трибуной и обрушил его.
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Неудачный пенальти попал на видео и опозорил вратаря

Профиль01:54

Голкипер хотел попасть мячом в ворота, а «зарядил» в прожектор на трибуне

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В Англии вратарь взялся исполнить пенальти. Ударил выше ворот и сбил прожектор над трибуной

Sport24.ru16 ноября в 16:12

В Англии вратарь неточно пробил пенальти и сбил прожектор над трибуной

Бомбардир.рувчера в 06:11

Курьезный пенальти в Англии: голкипер пробил выше ворот и сбил прожектор

Спорт-Экспрессвчера в 02:13

В Англии вратарь сбил прожектор, неудачно пробив пенальти. Видео

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Вратарь взялся исполнить пенальти и стал посмешищем

Lenta.ruвчера в 22:11
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Общество

«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Газета.Ru вчера в 22:20
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В законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследования»

Депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии, одна из которых — уточнение понятия «преследование».
Lenta.ru 00:24
Общество

В России предложили сократить время продажи алкоголя

Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Lenta.ru вчера в 17:55
Общество

В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников

Городская планерка в Бийске была прервана вторжением силовиков, сотрудники пригласили проследовать с ними градоначальника Александра Студеникина и еще несколько руководителей и сотрудников мэрии, сообщает «Бийский рабочий».
REGNUM вчера в 23:36
Происшествия

AP: при стрельбе в Калифорнии погибли четыре человека

ТАСС 01:44
Общество

«Яндекс» изменит структуру управления компанией

В совет директоров самого фонда войдут представители пяти российских вузов — ВШЭ, МФТИ, МГУ, СпбГУ и ИТМО, — а также РСПП, фонда управления «Сколково» Фонда поддержки 57-й школы в Москве.
Коммерсантъ 01:57
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Общество

Суд признал погибшим захваченного боевиками ИГ россиянина

Газета.Ru 01:34
Политика

Россия возвращает задержанные суда украинским ВМС

Живая Кубань вчера в 10:01
Происшествия

В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски

Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
ТАСС 00:28
Происшествия

Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Подмосковье

REGNUM 01:38
Музыка

Ротару вернется в Россию на заработки

Lenta.ru вчера в 15:00
Политика

«Левада-центр»: позитивное отношение к Путину снизилось на 10 процентных пунктов

С симпатией к господину Путину относятся 24% респондентов — такой же показатель был у него перед болотными протестами в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Общество

Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов

Ранее сообщалось, что на Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода — во второй половине текущей недели на восточной территории России ожидается арктический антициклон.
Lenta.ru 01:46
Политика

Пушков оценил совет польского политика по возвращению Крыма Украине

Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского о возвращении Крыма и Донбасса путем европейского курса и быстрого экономического роста лишен смысла.
Известия вчера в 18:30
Политика

Оппозиция не прошла в новый состав нижней палаты парламента Белоруссии

Представители оппозиции не прошли в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии.
RT на русском вчера в 23:34
Финансы

Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт

Украина с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, с таким утверждением выступила статье для издания "Зеркало недели" заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.
РИА Новости вчера в 22:49
Экономика

Минфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ

Министерство финансов определило три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.
РБК 00:11
Происшествия

Склад с газовым оборудованием загорелся на северо-западе Москвы

На северо-западе столицы загорелся склад с газовым оборудованием, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 02:00
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Газета.Ru 16 ноября в 03:40
Происшествия

В Астрахани мужчина умер после обрушения балкона жилого дома

Ранее представитель областного МЧС сообщал агентству, что в воскресенье днем обрушилась ограждающая металлическая конструкция балкона на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Яблочкова, 1 "А". Двое мужчин были госпитализированы.
РИА Новости 01:44
Общество

Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Газета.Ru вчера в 23:47
Политика

В 2025 году Россия поставит Индии С-400

Московский Комсомолец 01:14
Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Российская газета вчера в 17:24
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru вчера в 06:29
Армия и оружие

Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС

Правительственные силы Сирии взяли под контроль гидроэлектростанцию Тишрин в Алеппо, это вторая по мощности ГЭС в стране.
Коммерсантъ вчера в 22:07
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева

Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Bimru.ru вчера в 05:29
Экономика

ЦБ зафиксировал резкое падение интереса россиян к краудфандингу

Российский рынок краудфандинга, показавший рост в прошлом году, резко сократился в 2019 году, следует из данных Центробанка — регулятор представил их на закрытой рабочей группе с участниками рынка в четверг, 14 ноября (РБК ознакомился с заключением ЦБ, его подлинность подтвердили три источника, близких к участникам заседания).
РБК 01:00
Политика

Лукашенко усомнился в необходимости интеграции с Россией

По итогам декабрьской встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Дмитрия Пескова пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что интеграция не предусматривает объединения двух стран.
Телеканал 360° вчера в 04:36
Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
REGNUM вчера в 09:51
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