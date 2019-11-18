Футбол
Бомбардир.руВ Англии вратарь неточно пробил пенальти и сбил прожектор над трибуной
По ходу матча заработанный пенальти пробил вратарь «Нанитона» Тони Бридин. Его удар пришелся не в створ, а мяч полетел выше ворот. В итоге он попал в прожектор над трибуной и обрушил его.
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В Англии вратарь взялся исполнить пенальти. Ударил выше ворот и сбил прожектор над трибуной
Sport24.ru16 ноября в 16:12
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