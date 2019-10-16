Футбол
ЧемпионатВ Англии забили гол головой со своей половины поля, видео
Гол На 62-й минуте матча при счёте 1:1 защитник «Басфорда» Стефан Галински вынес мяч головой со своей половины поля. В это время вратарь «Манчестера» Кэмерон Белфорд вышел из ворот, а мяч, отскочив от земли после выноса Галински, перелетел кипера.
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Бомбардир.ру16 октября в 14:25
В это сложно поверить, но в Англии защитник забил головой со своей половины поля
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