с чего всё началось

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.

В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция

Политика Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом "Владимир Путин выразил соболезнования Хасану Роухани в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавирусной инфекции и заявил о готовности оказать помощь в целях противодействия распространению инфекции", — говорится в сообщении.

Гаджеты Компания Vivo представила концептуальный смартфон APEX 2020 Китайский техногигант Vivo представил концепт смартфона Apex 2020, получивший ряд инноваций, которых нет в гаджетах других компаний.

Происшествия МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.

Политика В Совфеде прокомментировали призыв Эрдогана к Путину Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из-за своей эмоциональности мог потребовать от российского коллеги Владимира Путина оставить Анкару «один на один» с Дамаском, считает первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Наука Появилась новая карта таяния мерзлоты с 2013 по 2019 год Новые карты были составлены путем объединения спутниковых данных об особенностях ландшафта, таких как температура поверхности и почвенно-растительный покров, с измерениями, проведенными в местах вечной мерзлоты.

Общество В США зафиксировали первую смерть от коронавируса В Департаменте здравоохранения штата Вашингтон (США) заявили, что в субботу, 29 февраля, была зафиксирована первая в стране смерть от коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Ряд законов вступил в силу в России с 1 марта С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.

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Здоровье Врач: противовирусные препараты не помогут профилактике коронавируса Профилактическое самолечение антивирусными препаратами не гарантирует, что человек не заразится коронавирусом COVID-19, заявила РИА Новости в Бангкоке таиландский врач-инфекционист Ванпхен Сутсамай, принявшая участие в международной конференции по проблемам резистентности инфекционных заболеваний к антибиотикам и антивирусным препаратам, которая прошла на этой неделе в столице Таиланда.