Общество
РИА НовостиВ Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.
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К трем нашим сотрудникам в Анкаре домой сейчас ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели родины, потому что работают на русских. посмотрим, как поведет себя полиция.
— Маргарита Симоньян, российская журналисткаURA.Ru 16:18
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