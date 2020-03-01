Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.
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Маргарита Симоньян
К трем нашим сотрудникам в Анкаре домой сейчас ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели родины, потому что работают на русских. посмотрим, как поведет себя полиция.
— Маргарита Симоньян, российская журналисткаURA.Ru 16:18
с чего всё началось
Неизвестные ворвались в дома к трем сотрудникам агентства «Sputnik Турция» в Анкаре, обвинив их в предательстве родины, сообщила
 в Twitter главный редактор RT Маргарита Симоньян.
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Российская журналистка
Российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.
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