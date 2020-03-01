с чего всё началось

К трем нашим сотрудникам в Анкаре домой сейчас ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели родины, потому что работают на русских. посмотрим, как поведет себя полиция.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.

В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция

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