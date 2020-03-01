Происшествия

ТАССТАССВ Анкаре неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция

Неизвестные ворвались в квартиры трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik в ночь с субботы на воскресенье в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.
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«К трём нашим сотрудникам в Анкаре 29 февраля около 22.30-23.00 мск в квартиры попытались ворваться организованные группы людей, выкрикивавшие националистические лозунги, оскорбления и угрозы», — говорится
 в сообщении на сайте Sputnik Турция.
RT на русском17:33

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В Анкаре неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция

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Симоньян сообщила о нападении на журналистов «Sputnik Турция»

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RT на русском17:33

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Маргарита Симоньян
Российская журналистка
Российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.
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