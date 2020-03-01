с чего всё началось

Неизвестные ворвались в квартиры трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik в ночь с субботы на воскресенье в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.

В Анкаре неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция

Шоу-бизнес Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.

Биатлон Драчёв заявил, что в IBU шокированы ситуацией с обысками у Логинова Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о мнении Международного союза биатлонистов (СБР) по ситуации с обысками в номерах Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антерсельве.

Политика В США назвали ядерный удар по России смертельно опасным Профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета опубликовал статью в в The Conversation, где назвал разрушительным для США безответный запуск 100 ядерных боеголовок.

Экономика Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.

Армия и оружие Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для страны Начало войны Турции с Сирией на фоне эскалации ситуации в Идлибе стало ловушкой для Анкары и турецкого лидера Тайипа Эрдогана, говорится в решении ЦИК турецкой партии Vatan («Родина»).

Шоу-бизнес Надежда Бабкина не живет с молодым мужем Надежда Бабкина живет одна в шикарной квартире с видом на Кремль. Ее молодой избранник Евгений Гор периодически навещает певицу.