Происшествия
ТАССВ Анкаре неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция
Неизвестные ворвались в квартиры трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik в ночь с субботы на воскресенье в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.
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с чего всё началось
«К трём нашим сотрудникам в Анкаре 29 февраля около 22.30—23.00 мск в квартиры попытались ворваться организованные группы людей, выкрикивавшие националистические лозунги, оскорбления и угрозы», — говорится в сообщении на сайте Sputnik Турция.RT на русскомвчера в 17:33
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