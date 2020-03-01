Происшествия

ТАССТАССВ Анкаре неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция

Неизвестные ворвались в квартиры трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik в ночь с субботы на воскресенье в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.
Читать в источнике
Комментировать108
с чего всё началось
«К трём нашим сотрудникам в Анкаре 29 февраля около 22.30—23.00 мск в квартиры попытались ворваться организованные группы людей, выкрикивавшие националистические лозунги, оскорбления и угрозы», — говорится
 в сообщении на сайте Sputnik Турция.
RT на русскомвчера в 17:33

Подробнее о событии

Косачев прокомментировал нападение на сотрудников Sputnik Турция

РИА Новости02:59

В Анкаре неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция

ТАССвчера в 18:45

Главред RT Симоньян сообщила о нападении на трех сотрудников в Турции. «Ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали»

URA.Ruвчера в 16:35

В Анкаре совершена попытка нападения на сотрудников Sputnik Турция

RT на русскомвчера в 17:33

В Анкаре напали на квартиры сотрудников российского СМИ

Lenta.ruвчера в 17:10

Симоньян сообщила о нападении на журналистов «Sputnik Турция»

РБКвчера в 17:39

Симоньян сообщила о нападении на журналистов RT в Анкаре

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:05, Ашберн
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

RT на русском вчера в 07:30
Шоу-бизнес

Бабкина рассказала, как похудела на 22 килограмма

Народная артистка Надежда Бабкина в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, как сбросила 22 килограмма за три месяца.
Вечерняя Москва вчера в 14:33
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru 01:25
Авто

Под налог на роскошь подпали новые машины

Коммерсантъ 28 февраля в 11:01
Армия и оружие

Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией

RT на русском вчера в 04:37
Происшествия

Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Известия вчера в 01:06
Общество

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 1 марта

Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей с 1 марта.
РБК 02:37
Наука

Медики обнаружили новый тип шизофрении

Как выяснилось, существует второй тип шизофрении. Это удалось выяснить на основании изучения снимков мозга громадного числа пациентов.
Газета DAILY 28 февраля в 07:28
Гаджеты

Intel снова запустит предприятие в Коста-Рике

Недавно на сайте Intel появилась информация о вакансиях на предприятии в Коста-Рике.
Live24 02:51
Экономика

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
РБК 28 февраля в 03:59
Армия и оружие

В Идлибе турецкие военные обстреляли российские самолеты

МонаВиста 27 февраля в 10:08
Общество

В России с 1 марта вступил в силу ряд законов

Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Известия 01:21
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM 27 февраля в 20:58
Гаджеты

Назван самый востребованный смартфон 2019 года

Согласно сведениям, предоставленным исследовательской компанией Omdia, самым продаваемым смартфоном в мире по итогам 2019 признан iPhone XR, произведённый всемирно известной компанией Apple.
News-24.ru 27 февраля в 04:56
Гаджеты

Carbon 1 Mark II: первый в мире смартфон с корпусом из углеродного волокна

3DNews 01:24
Кино

Опубликован постер экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович

Discover24 вчера в 05:58
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Футбол

Карпин отказался комментировать судейство в матче «Ахмат» – «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отказался комментировать работу главного арбитра встречи 20-го тура РПЛ «Ахмат» – «Ростов» (1:1) Сергея Лапочкина.
Metaratings вчера в 15:24
Шоу-бизнес

Рэпер Элджей ради обложки своего нового альбома снял линзы

Причиной избавления от линз большинство поклонников посчитали выход нового альбома, ради которого Элджей и снялся в новом образе.
Discover24 вчера в 03:14
Экономика

Экономист предсказывает наступление кризиса уже в этом году

Бывший министр экономики Андрей Нечаев предрекает наступление экономического кризиса уже в этом году.
News.ru 28 февраля в 22:19
Авто

Названы автомобили, которые не боятся пробега более 300 тыс. км

Тройку лидеров замкнул Ford Expedition – 5,2% проверенных машин преодолели отметку в 300 тысяч пробега и по-прежнему остаются на ходу, указано в исследовании портала iSeeCars.com.
Московский Комсомолец в Марий Эл 28 февраля в 09:22
Общество

25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Один из основателей телекомпании ВИД, гендиректор ОРТ и создатель российского развлекательного вещания был убит вечером 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома.
Газета.Ru 02:07
Общество

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Известия вчера в 07:54
Футбол

«Спартак» обыграл «Динамо» в РПЛ

RT на русском вчера в 10:47
Музыка

Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»

Певец Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе" из-за несправедливой, по его мнению, оценки выступления одного из конкурсантов членом жюри.
РИА Новости вчера в 18:35
Хоккей

Кучеров повторил достижение Могильного и Дацюка в НХЛ

Газета.Ru 01:51
Футбол

«Ливерпуль» крупно уступил «Уотфорду» в матче чемпионата Англии

РИА Новости вчера в 14:46
Политика

Конфликт президента и премьера Украины связали с Коломойским

Причиной конфликта президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука стало недовольство украинского олигарха Игоря Коломойского решением правительства сменить глав энергетических компаний, которыми руководили его доверенные лица.
Lenta.ru 02:31
Происшествия

На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
РИА Новости вчера в 04:58
Религия

Православные отмечают Прощеное воскресенье

Известия 01:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маргарита Симоньян
Российская журналистка
Российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное