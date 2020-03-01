Происшествия
Газета.RuВ Анкаре неизвестные напали на трех сотрудников Sputnik Турция
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в Анкаре неизвестные ворвались в дома трех сотрудников Sputnik Турция, обвинив их в предательстве родины. Об этом она написала в своем Twitter.
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с чего всё началось
«К трём нашим сотрудникам в Анкаре 29 февраля около 22.30—23.00 мск в квартиры попытались ворваться организованные группы людей, выкрикивавшие националистические лозунги, оскорбления и угрозы», — говорится в сообщении на сайте Sputnik Турция.RT на русскомвчера в 17:33
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