Общество
Аргументы и ФактыВ Анкаре осквернили могилы выходцев из России
Вандалы осквернили на кладбище Ортакей в Анкаре могилы выходцев из России, пишет Hurriyet. Сообщается, что шестеро подростков повалили и разбили надгробия на двадцати могилах похороненных там христиан. Отмечается, что на памятниках можно прочитать русские фамилии.
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Надгробия христианских могил были разрушены на кладбище в Анкаре
Московский Комсомолец Турциявчера в 15:08
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