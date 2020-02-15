Вандалы осквернили на кладбище Ортакей в Анкаре могилы выходцев из России, пишет Hurriyet. Сообщается, что шестеро подростков повалили и разбили надгробия на двадцати могилах похороненных там христиан. Отмечается, что на памятниках можно прочитать русские фамилии.

В Анкаре осквернили могилы выходцев из России

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