Общество
РИА НовостиВ Анкаре осквернили могилы выходцев из России
Вандалы осквернили на кладбище Ортакёй в Анкаре 20 могил христиан, в том числе выходцев из России, сообщает газета Hurriyet. По информации издания, вандалами были шестеро подростков. Они повалили и разбили надгробия, фото которых приводит газета.
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Биатлон
Тарьей Бе назвал нечестной победу Логинова на ЧМ
Культура
Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Происшествия
Во Владивостоке загорелся трамвай
Авто
«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса
Крупнейший российский производитель грузовиков «Камаз» и один из основных российских производителей легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) «Соллерс» хотят создать альянс.
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Шоу-бизнес
Собчак попозировала с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Космос
Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор
Всё что выше изучено слабо и не входит в перечень задач для постоянного наблюдения. Это упущение намерены устранить военные в США.
Здоровье
В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
Заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения мира, предположил советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини.
Происшествия
Полиция задержала дочь экс-главы разведки США по подозрению в убийстве
Полиция задержала по подозрению в убийстве 27-летнюю Софию Негропонте. Об этом говорится в заявлении полиции Монтгомери (штат Мэриленд).
Футбол
РФС решил не наказывать Тарасова за шутку про коронавирус
Российский футбольный союз (РФС) принял решение не наказывать российского нападающего Дмитрия Тарасова за шутку про коронавирус.
Авто
Fitch: Мировой авторынок пострадает от коронавируса в 2020 году
Наибольшее влияние на авторынок, полагают специалисты агентства, окажет именно падение продаж новых авто в Китае, на который приходится около 30 процентов мирового рынка.
Политика
В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.
Кино
Опубликован тизер четвертого сезона «Очень странных дел»
Происшествия
В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра
Рейсовый автобус сбил амурского тигра на севере Приморского края в районе села Гоголевка, после чего тигр ушел в лес, сообщил ТАСС директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Политика
МИД Норвегии отказался обсуждать Шпицберген с Россией
Ранее стало известно, что он отправил своей норвежской коллеге Ине Эриксен Сёрейде письмо с предложением провести консультации на фоне сообщений о том, что Осло нарушает обязательства по договору о Шпицбергене.
Технологии
Очередное обновление Windows 10 принесло очередные неисправности
Обновление KB4532693 операционной системы Windows 10 было заявлено как исправляющее ряд проблем безопасности, однако вызвала некорректную работу рабочего стола и кнопки «Пуск», сообщает IXBT 14 февраля.
Шоу-бизнес
После концерта в Брянске Ольгу Бузову под руки увели со сцены
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
Здоровье
Французские диетологи рассказали о способе есть десерты и не толстеть
Диетолог из Франции Паскаль Гурдон рассказала, как нужно есть сладкое, чтобы не толстеть.
Спорт
Конькобежец Кулижников с рекордом мира выиграл ЧМ в забеге на 1000 м
Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото чемпионата мира в американском Солт-Лейк-Сити в забеге на 1000 м. Его время – 1 минута 5,697 секунды, что является новым мировым рекордом.
Происшествия
В Красноярском крае осудили строителей космодрома Восточный
В растрате и присвоении государственного имущества обвинялись заместитель начальника главка «Спецстроя» Сергей Батукаев (Иркутск), руководитель проектов Наталья Буланцева (Волгоград), директор ООО «СК Северстрой» Глеб Суховерков (Красноярск) и инженер подразделения по строительству космодрома Восточный Элиза Кучина (Красноярск).
Здоровье
Из поликлиник в России исчезнут стоматологи и психологи
С 15 февраля в России начнут действовать утвержденные Минздравом поправки в Положение об организации первичной медико-санитарной помощи, согласно которым в структуре российских поликлиник появятся терапевтические, процедурные и диагностические отделения, но исчезнут кабинеты стоматологии.
Общество
Снегоуборочная техника Владивостока вышла на дороги в срок
На дороги, чтобы облегчить жителям передвижение по городу вывели спецтехнику для уборки снега, сообщают в пресс-службе администрации приморской столицы.
Армия и оружие
«Сжег 21 самолет»: советский ас рассказал, как сбивал американцев
Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов корреспондент РИА Новости встретился с одним из них — генерал-майором авиации в отставке Сергеем Крамаренко — и узнал, как показали себя советские асы в боях с американцами.
Финансы
Доллар или евро: эксперт назвал точный курс на неделю
Курс доллара в пятницу, 14 февраля подешевел на 7 копеек до 63,56 несмотря на то, что в течение недели развивал наступление.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас показали новорожденного ребенка
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и известный певец Энрике Иглесиас показали фотографии новорожденного ребенка.
Общество
В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300
По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
Наука
Останки гигантской доисторической рогатой черепахи нашли в Венесуэле
Специалисты, представляющие Цюрихский университет, изучили окаменелости бокошейной черепахи Stupendemys geographicus, бродившей по Земле более шести миллионов лет назад, достигавшей в длину трех метров и весившей более тонны.