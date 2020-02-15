Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Анкаре осквернили могилы выходцев из России

Вандалы осквернили на кладбище Ортакёй в Анкаре 20 могил христиан, в том числе выходцев из России, сообщает газета Hurriyet. По информации издания, вандалами были шестеро подростков. Они повалили и разбили надгробия, фото которых приводит газета.
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