Общество
РИА НовостиВ Анкаре осквернили могилы выходцев из России
Вандалы осквернили на кладбище Ортакёй в Анкаре 20 могил христиан, в том числе выходцев из России, сообщает газета Hurriyet. По информации издания, вандалами были шестеро подростков. Они повалили и разбили надгробия, фото которых приводит газета.
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Надгробия христианских могил были разрушены на кладбище в Анкаре
Московский Комсомолец Турциявчера в 15:08
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