Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Анкаре осквернили могилы выходцев из России

Вандалы осквернили на кладбище Ортакёй в Анкаре 20 могил христиан, в том числе выходцев из России, сообщает газета Hurriyet. По информации издания, вандалами были шестеро подростков. Они повалили и разбили надгробия, фото которых приводит газета.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

В Турции осквернили могилы выходцев из России

Lenta.ruвчера в 19:17

Надгробия христианских могил были разрушены на кладбище в Анкаре

Московский Комсомолец Турциявчера в 15:08

В Турции осквернили русские могилы

Российская газетавчера в 16:47

Вандалы осквернили могилы выходцев из России в Анкаре

Взгляд.рувчера в 16:45

В Анкаре осквернили могилы выходцев из России

РИА Новостивчера в 15:59

СМИ: в Анкаре вандалы разгромили могилы выходцев из России

РЕН ТВвчера в 15:59

В столице Турции осквернили могилы выходцев из России

Московский Комсомолецвчера в 17:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
Шоу-бизнес

Максим Галкин с детьми улетел в отпуск без Аллы Пугачевой

Слово и Дело 01:59
Армия и оружие

Эрдоган грозит России колоссальными потерями в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, в котором сообщил о том, что отказывается от ранее выдвинутого требования о необходимости прекращения наступательной операции сирийской армии к концу февраля, поставив ультиматум о том, чтобы САА и Россия незамедлительно прекратили наступление, заявив о том, что в противном случае в Сирии начнутся огромные потери.
Avia.pro вчера в 21:49
Гаджеты

Стало известно, почему Samsung урезала возможности экрана в Galaxy S20

Редактор известного ресурса XDA Developers в социальной сети Twitter рассказал по какой причине компания отказалась добавлять 120 Гц при 2К.
Astera вчера в 13:21
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Авто

КамАЗ и Sollers договорились о создании альянса

Discover24 01:44
Происшествия

Калининградский стрелок умер в больнице

Интерфакс вчера в 15:00
Происшествия

В Приморье начали проверку после наезда автобуса на амурского тигра

Полиция в Приморье поводит проверку по факту наезда автобуса на краснокнижного амурского тигра, сообщил РИА Новости представитель регионального пресс-службы УМВД России.
РИА Новости 01:27
Происшествия

Младенец погиб в результате ДТП под Саратовом

Новорожденный ребенок скончался от травм, полученных в результате аварии в Саратовской области, еще четыре человека пострадали.
Народные новости вчера в 17:57
Музыка

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Что происходит 01:58
Шоу-бизнес

Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами

Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Народные новости вчера в 21:09
Политика

Зеленский выступил за совместное патрулирование границы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Мюнхене рассказал, что поднимал на встрече «нормандской четвёрки» вопрос обеспечения безопасности подготовки выборов в Донбассе.
News.ru вчера в 08:43
Политика

Украинская община Крыма призывает Киев отказаться от полуострова

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Киеву следует отказаться от претензий на полуостров, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:37
Общество

Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
РБК 14 февраля в 09:30
Хоккей

Гол Зарипова принес победу «Ак Барсу» над «Спартаком»

Новый Век вчера в 11:39
Культура

Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»

Народный артист РФ Анатолий Васильев прокомментировал слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу «Сваты» Федором Добронравовым.
Политическая Экспертиза вчера в 08:37
Футбол

«Ливерпуль» установил рекорд топ-5 европейских лиг

«Ливерпуль» после победы над «Норвичем» (1:0) в 26-м туре чемпионата Англии набрал 76 очков, установив рекорд.
Матч ТВ 00:55
Гаджеты

Nokia представит первый кнопочный телефон с Android

Зарубежные источники утверждают, что компания планировала представить смартфон Nokia 10 и первый кнопочный телефон на базе операционной системы Android, а также смарт-часы и еще несколько новинок.
Live24 вчера в 02:28
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 21:23
Общество

Глава КНР рассказал, как отдавал распоряжения о борьбе с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин еще 7 января на заседании постоянного комитета Политбюро дал распоряжения о необходимости принять меры профилактики и борьбы с новым заболеванием, которое позднее назвали коронавирусом 2019-nCoV.
РИА Новости вчера в 23:54
Армия и оружие

Раскрыта угроза Белоруссии обороноспособности России

Другой угрозой обороноспособности России называется возможное прекращение поставок колесных шасси МЗКТ-79221, выпускаемых Минским заводом колесных тягачей (Белоруссия), которые используются российскими подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Тополь-М» и «Ярс».
Lenta.ru вчера в 09:52
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости 14 февраля в 10:55
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл изменились после ухода из королевской семьи

Отношения между принцем Гарри и Меган Маркл изменились после выхода из королевской семьи. Об этом People сообщил близкий к паре источник.
Политическая Экспертиза вчера в 06:44
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс вчера в 04:49
Армия и оружие

«Уникальный» российский самолет попал в ИК-прицел истребителя F-16

Согласно журналу, российский самолет был впервые перехвачен бельгийскими истребителями в феврале над Балтийским морем, а в настоящее время «Черная Жемчужина», ранее использовавшаяся для подготовки экипажей Ту-160 и Ту-22М3, используется для транспортировки военных грузов.
Lenta.ru вчера в 16:01
Спорт

Непряева и Йохауг пробегут гонку преследования в рамках «Ски Тура»

В шведском Эстерсунде продолжается лыжная многодневка «Ски Тур», которая проходит в рамках Кубка мира.
Нева Спорт вчера в 20:54
Футбол

Кокорин вновь сфотографировался в форме «Сочи»

ODDS.ru 01:43
Армия и оружие

Александр Ходаковский: «Встань в ряды ополчения хотя бы половина из тех, кто ходил с флагами по Донецку и захватывал здания, вся Донецкая область была бы наша»

"Восток" же в распоряжении центрального штаба никогда не состоял, на провокации не поддавался.
КП - Донецк вчера в 08:40
Общество

На Первом канале показали пародию на Мишустина

Премьер-министра России Михаила Мишустина спародировали в КВН.
Lenta.ru вчера в 18:06
Политика

Поклонская посоветовала Зеленскому не засматриваться на Крым

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Украины не засматриваться на Крым, а вместо этого провести всеукраинский референдум и спросить у своего народа, "как жить дальше" стране.
РИА Новости 01:42
Политика

Пушков считает, что Евросоюз попал в поставленную для России «ловушку»

Пушков подчеркнул, что Евросоюз попал в собственную ловушку и теперь страны ЕС не знают, как выйти из тупика.
Газета.Ru вчера в 21:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное