Общество
РИА НовостиВ Анкаре осквернили могилы выходцев из России
Вандалы осквернили на кладбище Ортакёй в Анкаре 20 могил христиан, в том числе выходцев из России, сообщает газета Hurriyet. По информации издания, вандалами были шестеро подростков. Они повалили и разбили надгробия, фото которых приводит газета.
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«Динамо» Тбилиси одержало первую победу в тест-матчах
Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси обыграл украинскую "Александрию" 1:0 в тест-матче на предсезонных сборах в Турции.
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В Хубэй со всего Китая прибыли более 25 тысяч медиков
Свыше 25 тысяч медиков со всей КНР прибыли в провинцию Хубэй для помощи коллегам в борьбе со вспышкой коронавируса.
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На основании шпионских фото и известной информации, дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовили рендерные изображения.
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Зеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает провести выборы в Крыму.
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После неудачных попыток договориться с Москвой о скидке на нефть Минск делает ставку на атомную энергетику.
Авто
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В Самарской области нашли тело младенца в пакете
Тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на улице в городе Октябрьское Самарской области, сообщили в субботу, 15 февраля, РЕН ТВ в Следственном комитете России.
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Новый клип Киркорова и Варнавы взорвал сеть
Филипп Киркоров уже давно выложил на своей странице в Instagram анонс нового видео и предложил фанатам угадать, кто же станет главной героиней.