Армия и оружие
RT на русскомВ Анкаре ожидают прибытия российской военной делегации
В Анкаре на следующей неделе ожидают визита делегации Министерства обороны России, заявил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар. Об этом сообщает агентство Anadolu. Как пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV, стороны обсудят совместное патрулирование в сирийском Идлибе.
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Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
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Сенатор от штата Массачусетс демократ Элизабет Уоррен решила прекратить борьбу за пост президента Соединённых Шатов.
Общество
Жена Михаила Ефремова рассказала, почему ее мужа не пустили в самолет
Софья Кругликова, жена актера Михаила Ефремова, представила свой взгляд на инцидент в петербургском аэропорту Пулково, когда ее мужа не пустили в самолет.
Авто
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Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Общество
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Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России
Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.
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Ученые назвали безопасное для здоровья количество яиц в день
Специалисты подчеркивают, что у людей с диабетом потребление яиц может привести к возникновению проблем с сердцем.
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Московский врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, как правильно худеть и держать себя в форме.
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