Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Анкаре ожидают прибытия российской военной делегации

В Анкаре на следующей неделе ожидают визита делегации Министерства обороны России, заявил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар. Об этом сообщает агентство Anadolu. Как пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV, стороны обсудят совместное патрулирование в сирийском Идлибе.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Минобороны Турции ожидает военную делегацию из России

Комсомольская правда03:02

Минобороны Турции ожидает на следующей неделе военную делегацию из РФ

РЕН ТВ02:06

В Турции рассказали о реализации соглашения с Россией по Идлибу

РИА Новости02:43

Минобороны Турции заявило, что ожидает на следующей неделе военную делегацию из России

ТАСС02:37

Минобороны Турции ожидает на следующей неделе военную делегацию из России

Говорит Москва02:30

Турция анонсировала визит военной делегации из России в Анкару

Взгляд.ру02:24

В Анкаре ожидают прибытия российской военной делегации

RT на русском02:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Происшествия

В Омской области в ДТП погибли два пассажира перевернувшейся машины

В Омской области в ходе аварии перевернулся автомобиль, из-за чего на месте погибли два его пассажира.
Актуальные Новости 02:39
Армия и оружие

Украина просит у США списанные корабли для своих ВМС

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВМС Украины уже получила от США списанные корабли.
REGNUM 03:36
Общество

В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом

Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
РБК вчера в 14:07
Кино

Появилось видео со съемок нового сезона сериала «Сваты»

Короткое видео съемочного процесса сериала «Сваты» появилось в Сети: на кадрах героини разговаривают друг с другом.
iReactor вчера в 06:36
Здоровье

Особое мнение: Дмитрий Муратов

Напомни, пожалуйста, с чего вдруг "Новая газета" и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов начали заниматься именно СМА.
Эхо Москвы вчера в 13:22
Культура

Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto

Иван Ургант снялся в клипе вместе с екатеринбургским рэпером Niletto.
Уральский меридиан 01:42
Общество

Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
РИА Новости 03:15
Общество

В Москве началось проектирование инфекционного корпуса

5 марта Сергей Собянин ввёл в Москве режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Говорит Москва 01:57
Единоборства

Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов

Российская газета вчера в 19:53
Общество

Олег Тиньков рассказал о диагностированной у него лейкемии

Предприниматель Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии. Об этом 6 марта сообщает Forbes.
Телеканал RTVI вчера в 09:35
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

РИА Новости 04:15
Политика

Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:28
Политика

Зеленский обеспокоен попыткой Макрона наладить контакт с Москвой

Глава "незалежной" дал интервью Guardian Президент Украины Владимир Зеленский признался, что обеспокоен попыткой лидера Франции Эммануэля Макрона наладить отношения с Москвой.
SM News 03:30
Общество

Билл Клинтон рассказал о своем романе с Моникой Левински

Комсомольская правда 00:16
Общество

Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
РИА Новости вчера в 09:37
Авто

АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross

Компания «АвтоВАЗ» объявила о начале выпуска новой эксклюзивной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной информационно-развлекательной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 05 марта в 00:20
Космос

Во Флориде запустили ракету Falcon 9 с кораблем Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, НАСА ведет прямую трансляцию запуска.
РИА Новости 00:07
Общество

Холодные и снежные зимы могут покинуть Россию уже через 30 лет

Россию могут постоянно ждать подобные бесснежные зимы, как эта, уже через 30 лет.
Мойка78 вчера в 20:28
Экономика

Главный стратег «Атона» посоветовал переждать «шок» в наличных

В «Атоне» курирует анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий и взаимодействие с российскими институциональными инвесторами.
РБК 02:00
Общество

Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса

В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
RT на русском 05 марта в 13:07
Политика

Зеленский предложил более гибкий подход к Минским соглашениям

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо применять более гибкий подход к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.
News.ru 03:15
Общество

Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Известия вчера в 15:51
Армия и оружие

Высокопоставленный иранский военнослужащий погиб в Сирии

Газета.Ru 05:12
Политика

Путин убедил Эрдогана объявить режим прекращения огня в Идлибе

Режим прекращения огня в Идлибе турецкие войска начнут соблюдать уже в ночь с четверга на пятницу: 00 часов 00 минут 6 марта 2020 года.
ПолитРоссия 05 марта в 12:35
Происшествия

У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус

У 21 человека на круизном лайнере Grand Princess, находящемся у берегов Калифорнии, нашли коронавирус, заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс.
РИА Новости вчера в 18:25
Игры

Объявлены новые бесплатные игры в магазине Epic Games Store

Актуальные Новости вчера в 09:38
Хоккей

Форвард «Салавата» Жарков оштрафован за пинок соперника

Нападающий уфимской команды Владимир Жарков пнул лежавшего на льду соперника Сергея Шумакова после остановки игры.
Sport24.ru 01:26
Политика

Турция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море

Береговая охрана Турции запретила беженцам пересекать морскую границу с Грецией.
Коммерсантъ 05:04
Энергетика

В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
РБК вчера в 20:30
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное